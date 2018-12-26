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РБК узнал о плане Минздрава вывести табак из легального оборота

Минздрав поставил целью полное прекращение легальной продажи сигарет в России после 2050 г. Такое предложение содержится в новом проекте концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 гг., попавшей в распоряжение РБК.

Министерство рассчитывает, что к 2040–2050 г. россиян с привычкой к курению табака останется 5% (сейчас – 30,9%). «Именно это и позволит впоследствии совсем вывести табачную продукцию с рынка», – пишет издание. Целью на 2025 г. Минздрав считает снижение доли курящих до 25%.

Минздрав указывает, что уже сейчас табачные компании приносят российскому бюджету меньше, чем сохранили бы в нем здоровые люди. Упущенная выгода только в производстве от сокращения трудоспособности и продолжительности здоровой жизни составляет около 2%, подсчитали аналитики министерства.

Для борьбы с потреблением табака Минфин предлагает в том числе «предотвратить распространение новых форм и видов табачных изделий», включая системы нагревания табака, и ужесточить борьбу с продажами нелегальных табачных изделий, пишет РБК.

По данным Nielsen, контрабандные и контрафактные сигареты стали занимать почти вдвое большую долю российского рынка: она выросла с 4,5% в июне – августе 2017 г. до 8,4% в июне – августе нынешнего. Если экстраполировать эти данные на весь год, то нелегальный рынок можно оценить в 20,5 млрд сигарет, или 135 млрд руб.