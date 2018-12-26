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РБК подсчитал траты московских властей на новогодние праздники

Московские власти планируют потратить на новогоднее празднование почти 972 млн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию портала госзакупок.

По данным издания, это примерно в полтора раза меньше, чем в 2017 г., и втрое меньше, чем в 2016 г. Это объясняется прежде всего уменьшением трат на художественную подсветку: в этом году закупки проводились только на обслуживание, а не на установку оборудования.

Почти половина суммы, которую Москва потратит на праздники — 428 млн руб., — пойдет на организацию гуляний, в частности концертов, ярмарок, елок. Значительная часть этой суммы, 197 млн руб., приходится на ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество», организуемые ГБУ «Московские ярмарки» (подведомственно департаменту торговли и услуг). Подрядчик — ООО «Инсталл профи».

На оформление территорий в Новый год районные власти и парки потратят около 322,6 млн руб. Самые значительные из них траты — на оформление ВДНХ: более 48,2 млн руб. Также 38,7 млн руб. пойдет на оформление катка. В 2018 г. основной подрядчик ВДНХ — учрежденная два года назад «Фопартнерс». Парк Горького потратит на оформление почти 39 млн руб., а также 119,5 млн руб. — на создание катка. Победитель тендера на оформление парка — ООО «Мастер городской рекламы». На оформление «Зарядья» планируется потратить 33,2 млн руб. В других парках суммы на оформление составляют в среднем от 5 до 15 млн руб.

На фейерверки будет потрачено 36 млн руб. — это сумма только на праздничные салюты. Фейерверки также могут быть включены в программы гуляний, которые устраивают отдельные парки, поэтому сумма в итоге может оказаться больше.

На втором месте по тратам на празднование — Санкт-Петербург, который потратит около 532,4 млн руб. На третьем — Казань (145 млн руб.). Федеральные структуры, как подсчитал ранее РБК, потратят на Новый год около 972 млн руб. Эти деньги пойдут по большей части на корпоративы и сувениры.

Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового года 16 900 руб., говорится в исследовании Deloitte. По ее информации, год назад потребитель был готов немного нарастить праздничные траты – до 17 600 руб., но по факту расходы оказались заметно скромнее – около 16 000 руб.