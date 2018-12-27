Политика

Новости

МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

МВД предложило отказаться от необходимости продлевать вид на жительство. Проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных актов.

«Предлагается введение бессрочного вида на жительство и, соответственно, отмены продления срока действия данного документа», — говорится в карточке документа.

Это, отмечается в ней, «упростит механизм реализации института постоянного проживания» и «предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов».

Планируется, что закон вступит в силу в сентябре 2019 г. Других деталей в карточке проекта нет.

Постоянное проживание иностранцев в России регулируется законом «О правовом положении иностранных граждан». По ст. 8 этого документа до получения вида на жительство иностранец должен прожить в стране не менее одного года по разрешению на временное проживание. Далее он может получить вид на жительство на пять лет. Не позднее чем за два месяца до истечения этого срока иностранец может подать заявление о продлении вида на жительство еще на пять лет.