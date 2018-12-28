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ФСБ завершила расследование дела против обвиняемого в шпионаже норвежца Берга

ФСБ уведомила защиту обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга о том, что расследование его дела завершено. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков в Facebook.

«ФСБ официально проинформировала защиту Фруде Берга об окончании досудебного расследования», — сообщил он.

Новиков отметил, что начало суда ожидается в феврале. Норвежец вину не признает.

Берг был арестован в декабре 2017 г. по обвинению по ст. 276 Уголовного кодекса (шпионаж). За пять дней до этого под арест отправили полицейского Алексея Житнюка, которого обвинили в государственной измене (ст. 275 УК). Норвежца задержали с поличным в тот момент, когда Житнюк передавал ему сведения о Военно-морском флоте России, эта информация передавалась и в ЦРУ США, писал «Росбалт».

11 декабря Мосгорсуд приговорил Житнюка к 13 годам колонии строгого режима и лишил его звания старшего лейтенанта полиции. Процесс проходил в закрытом режиме — материалы дела имеют гриф «совершенно секретно».