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Newsweek рассказал о раскрытии Трампом секретных данных о спецназе в Ираке

Президент США Дональд Трамп, посетив военную базу в Ираке 26 декабря, вопреки обычной практике раскрыл личности находящихся там американских военнослужащих из отрядов специального назначения. Об этом сообщает Newsweek, опросивший действующих и бывших сотрудников Пентагона.

Как правило, на официальных фотографиях и видеозаписях лица военных скрываются, учитывая характер их работы. Однако Трамп опубликовал в Twitter кадры, на которых лица видны.

Действующие и бывшие сотрудники Пентагона сообщили Newsweek, что информация о том, какие подразделения и где дислоцированы, засекречивается. Публикация таких данных, по их словам, — это нарушение правил безопасности. «Я не помню другого раза, когда военные из отрядов специального назначения, находясь в зоне военных действий, позировали перед камерами с открытыми лицами», — отметил один из них.

Пентагон посоветовал Newsweek обратиться к команде Белого дома, отвечающей за коммуникации. Белый дом не ответил на запрос.

Трамп и его жена Мелания посетили военную базу в Ираке в Рождество, 26 декабря. Незапланированная поездка состоялась спустя неделю после того, как президент США распорядился вывести американский контингент из Сирии и Афганистана. За этим последовала отставка министра обороны США Джима Мэттиса.