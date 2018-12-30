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Четыре человека погибли при крушении вертолета в Бурятии

Утром 30 декабря недалеко от Улан-Удэ разбился вертолет Agusta A119, сообщило Восточно-сибирское управление на транспорте Следственного комитета России. По предварительным данным, при крушении погибли четыре человека. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 263 УК).

Вертолет летел из Улан-Удэ в Сосновоозерск, уточнила Восточно-сибирская транспортная прокуратура. Долетев до пункта назначения, вертолет не смог совершить посадку из-за неблагоприятных погодных условий и вернулся обратно в место вылета. Он потерпел крушение при заходе на посадку в Улан-Удэ.

Вертолет был частным, сообщила ТАСС пресс-служба бурятского управления МЧС. На земле пострадавших и разрушений нет, вертолет упал в лесном массиве, добавил представитель экстренных служб. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что разбившийся Agusta A119 принадлежал владельцу торгово-развлекательного центра People's Park Сергею Рогову.

На месте крушения побывал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона. Заявлений о помощи семьям власти пока не делают, добавил собеседник агентства. Он отметил, что сначала необходимо установить личности погибших.