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Политика
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В Москве ограничили продажу алкоголя на праздники

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С сегодняшнего дня в Москве вступили в силу ограничения на продажу алкоголя, следует из информации на портале мэра столицы. Крепкие спиртные и слабоалкогольные напитки до 8 января включительно нельзя будет купить в магазинах рядом с местами проведения массовых мероприятий. Запрет также касается соков и газировки в стеклянной таре любого объема.

«Такая мера нужна для профилактики травм и различного рода правонарушений», — пояснил руководитель городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. Он уточнил, что ограничения будут действовать в магазинах, расположенных рядом с концертными площадками и местами проведения новогодних фестивалей.

В Москве в период с 14 декабря по 13 января проводится фестиваль «Путешествие в Рождество», отмечается на сайте мэрии. В этом году он посвящен сказкам и персонажам популярных книг.

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Бизнес
Новости

Строителям метро в Петербурге выплатили долги по зарплате

Ведомости
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Правительство Санкт-Петербурга совместно с городским управлением Федеральной службы судебных приставов и прокуратурой организовали мероприятия по выплате заработной платы сотрудникам «Метростроя» и его субподрядных организаций. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга. В субботу, 29 декабря, компании были перечислены 524 млн руб., из них 245 млн зачислили на банковские карточки работников, говорится в сообщении.

Кроме того, была погашена задолженность перед сотрудниками СМУ-13 на общую сумму 55 млн руб. «В итоге, на сегодняшний день полностью погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками и субподрядчиками ОАО «Метрострой», — говорится в сообщении администрации.

В среду, 26 декабря, около 30 рабочих подрядчика «Метростроя» в Санкт-Петербурге спустились в шахту недостроенной станции «Театральная» и объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Компания сообщила, что не может погасить задолженность, потому что ожидает оплаты работ на 1 млрд руб., которые сдала городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры.

Комитет в ответ сообщил, что принял у «Метростроя» работы на сумму более 750 млн руб., так что средства на покрытие долгов по зарплате у подрядчика есть.

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Политика
Новости

Медведев назначил нового заместителя министра строительства

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Максима Егорова заместителем министра строительства и ЖКХ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Егоров ранее занимал должность советника министра строительства, а до прихода в Минстрой был советником губернатора Тюменской области.

На новой должности Егоров будет курировать работу департаментов ЖКХ и городской среды, заниматься нормативно-правовым регулированием в сфере ЖКХ, курировать вопросы государственно-частного партнерства в ЖКХ, а также управления капитального ремонта, ликвидации аварийного жилого фонда, модернизации коммунального комплекса страны. Об этом сообщается на сайте Минстроя.

Кроме того, новый замминистра будет отвечать за взаимодействие с государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Финансы
Новости

Суд принял к производству иск Промсвязьбанка к бывшим руководителям

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Промсвязьбанка, который требует взыскать с бывших основных владельцев банка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-руководства более 282 млрд руб. Предварительное судебное заседание назначено на 21 февраля, следует из картотеки дел. В качестве ответчиков в иске указаны 12 физических лиц и нидерландская компания Promsvyaz Capital B.V. Третьими лицами привлечены Центробанк и Агентство по страхованию вкладов.

Промсвязьбанк оценил долю каждого из братьев Ананьевых и компании Promsvyaz Capital B. V. в нанесенном ему ущербе в 88 млрд руб., говорится в исковом заявлении, с которым ранее ознакомились «Ведомости». Взыскать с каждого он просит в пределах 282,2 млрд руб. (ответственность всех ответчиков солидарная).

В иске также указано, что ответственность за убытки несут члены правления и любые лица, в том числе не входящие в органы правления, но имевшие полномочия действовать от лица банка и имевшие возможность формировать волю банка.

Промсвязьбанк с декабря 2017 г. проходил санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Сейчас банк передан в Росимущество, на его базе создается опорный банк для осуществления операций, связанных с гособоронзаказом и крупными госконтрактами.

Политика
Новости

Time узнал о посредничестве экс-офицера ГРУ между Дерипаской и Манафортом

Ведомости
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Посредником между руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской был бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, попавший в декабре под санкции США, пишет журнал Time. Факт вмешательства России в выборы президента США отвергают и Белый дом, и российские власти. Бояркин заявил изданию, что не работает на Дерипаску с 2016 г.

Журнал ссылается на результаты собственного расследования, которое велось несколько месяцев. Имя Бояркина журналисты узнали в апреле, а в октябре встретились с ним на конференции в Греции, организованной бывшим президентом РЖД, соучредителем исследовательского института «Диалог цивилизаций» Владимиром Якуниным, следует из материала. По данным Time, Бояркин исполнял роль связующего звена между Дерипаской и Манафортом. Издание ссылается на некие судебные документы, согласно которым Манафорт задолжал Дерипаске некоторую сумму денег, а Бояркин работал на российского бизнесмена.

Бояркин подтвердил журналистам, что знаком с Манафортом с 2006 г., и рассказал, что ему было поручено добиться от него выплаты долга. При этом, как пишет Time со ссылкой на Бояркина, он отказался что-либо рассказывать сотрудникам спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в выборы.

Кроме того, по данным журнала, в санкционном списке минфина США от 19 декабря указывалось, что Дерипаска и Бояркин «были вовлечены в предоставление российской финансовой поддержки черногорской политической партии перед выборами в Черногории в 2016 г.». Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к попытке путча. Бояркин тоже опроверг изданию, что имел связи с черногорскими политиками.

Технологии
Новости

МИД прокомментировал утечку личных данных журналистов BBC

Ведомости
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Министерство иностранных дел не исключило, что появление в открытом доступе личных данных аккредитованных в России журналистов телерадиокомпании BBC связано со взломом интернет-ресурсов российского посольства в Лондоне. Об этом говорится в ответе МИДа на вопросы BBC.

По данным ведомства, взлом был осуществлен 17 декабря. «Не можем исключать, что взломщики могли получить доступ к различного рода данным, в том числе к информации о представителях британских СМИ, работающих в России», — говорится в комментарии МИДа.

На вопрос, проводит ли МИД России какую-либо проверку в этой связи, ведомство ответило, что публично обратило внимание британских властей на этот инцидент. При этом министерство добавило, что официальная жалоба BBC в департамент информации и печати МИД России не поступала. Накануне BBC сообщила, что направила официальную жалобу в МИД из-за публикации личных данных журналистов корпорации, работающих в Москве.

Во вторник, 25 декабря, на сайтах pikabu.ru и segodnya.ru, а также в сообществе «За Матушку — Россию» в соцсети «В контакте» был опубликован список 44 сотрудников BBC, работающих в России. Были перечислены их имена и опубликованы фотографии.

На сайте segodnya.ru список был размещен под заголовком «Наш ответ Чемберлену». В публикации говорилось, что недавно западные СМИ опубликовали список российских журналистов, а «найти и опубликовать список их журналистов, которые работают на территории России и во всем видят заговор, не составит никакого труда». Речь шла о публикации в Sunday Times, которая разместила на сайте снимки восьми сотрудников британского бюро Sputnik с указанием их должностей. При этом BBC не публиковала этот список.

Технологии
Новости

Twitter в январе обсудит с Роскомнадзором хранение данных в России

Ведомости
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Представители компании Twitter в январе следующего года приедут на встречу в Роскомнадзор, чтобы обсудить исполнение законодательства о локализации персональных данных российских пользователей на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Встречу предложили организовать представители Twitter, рассказал собеседник агентства. О дате встречи в Роскомнадзоре пообещали сообщить дополнительно.

В декабре Роскомнадзор направил письма в Twitter и Facebook о необходимости соблюдения законодательства о локализации баз данных российских пользователей. По словам руководителя ведомства Александра Жарова, 17 января наступит срок для юридически значимого ответа.

Twitter обещал во второй половине 2018 г. локализовать базы данных российских граждан на территории России, рассказывал Жаров. Роскомнадзор намерен проверить, было ли выполнено это обещание. При этом Жаров отметил, что, насколько ему известно, Twitter ведет работу по локализации данных в России.

В апреле руководитель Роскомнадзора говорил, что ведомство до конца года проверит Facebook на соблюдение закона о локализации баз данных в России. Если требования законодательства не будут соблюдены, встанет вопрос о блокировке соцсети, говорил Жаров.

Кого блокирует Роскомнадзор

Политика
Новости

Путин поздравил Трампа и Лукашенко с наступающим Новым годом

Ведомости
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Президент России Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств и правительств, а также руководителям международных организаций.

В поздравительном послании президенту США Дональду Трампу Путин подчеркнул, что российско-американские отношения важны для обеспечения стабильности и международной безопасности. Российский президент добавил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном «по самой обширной повестке дня». Осенью 2018 г. у Трампа и Путина дважды сорвались двусторонние переговоры: сначала в Париже, затем на саммите G20 в Буэнос-Айресе. В результате полноформатная встреча была только одна — летом в столице Финляндии.

В поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко Путин отметил, что российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается, «опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства».

Путин также поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель, выразив в поздравлении надежду на продолжение совместной работы по двусторонней и международной повестке дня. Королеве Великобритании Елизавете II и премьер-министру Терезе Мэй президент России пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов, а британскому народу — благополучия и процветания.

В поздравлении премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху Путин выразил надежду, что в наступающем году российско-израильские отношения будут развиваться в конструктивном, партнерском ключе и в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Поздравляя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Путин напомнил о реализации ряда совместных проектов — начале строительства первого блока атомной электростанции «Аккую» и завершении укладки морского участка газопровода «Турецкий поток».

Путин также поздравил президентов Франции, Абхазии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Сирии, премьер-министров Армении, Греции, Канады, короля Испании, председателя КНР, папу Римского Франциска.

Технологии
Новости

Кибератака на типографию нарушила выпуск крупных газет в США

Ведомости
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Сразу несколько крупных американских изданий не смогли напечатать субботний тираж из-за технических проблем, сообщил телеканал CNN. Среди пострадавших оказались газеты The Los Angeles Times, The New York Times и The Wall Street Journal. По данным агентства Associated Press (AP), причиной стала кибератака на газетную типографию в Лос-Анджелесе.

Как отмечает CNN, больше всего проблема коснулась газет, которые издаются на Западном побережье США. Все пострадавшие издания пользуются одинаковым программным обеспечением.

Типография принадлежит газете The Los Angeles Times. Кибератака затронула компьютерные системы, отвечающие за процесс печати, пишет AP со ссылкой на источник. Пресс-секретарь LA Times Хиллари Мэнинг заявила, что типография работает над устранением сбоя, но не исключила, что проблемы могут возникнуть и с печатью воскресного номера.

Политика
Новости

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Бурятии

Ведомости
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Утром 30 декабря недалеко от Улан-Удэ разбился вертолет Agusta A119, сообщило Восточно-сибирское управление на транспорте Следственного комитета России. По предварительным данным, при крушении погибли четыре человека. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 263 УК).

Вертолет летел из Улан-Удэ в Сосновоозерск, уточнила Восточно-сибирская транспортная прокуратура. Долетев до пункта назначения, вертолет не смог совершить посадку из-за неблагоприятных погодных условий и вернулся обратно в место вылета. Он потерпел крушение при заходе на посадку в Улан-Удэ.

Вертолет был частным, сообщила ТАСС пресс-служба бурятского управления МЧС. На земле пострадавших и разрушений нет, вертолет упал в лесном массиве, добавил представитель экстренных служб. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что разбившийся Agusta A119 принадлежал владельцу торгово-развлекательного центра People's Park Сергею Рогову.

На месте крушения побывал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона. Заявлений о помощи семьям власти пока не делают, добавил собеседник агентства. Он отметил, что сначала необходимо установить личности погибших.

Политика
Новости

BBC попросила МИД России расследовать утечку личных данных своих журналистов

Ведомости
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BBC направила официальную жалобу в Министерство иностранных дел России из-за публикации личных данных журналистов корпорации, работающих в Москве.

Во вторник, 25 декабря, на сайтах pikabu.ru и segodnya.ru, а также в сообществе «За Матушку — Россию» в соцсети «В контакте» был опубликован список 44 сотрудников корпорации, работающих в России. Были перечислены их имена и опубликованы фотографии.

На сайте segodnya.ru список был размещен под названием «Наш ответ Чемберлену». В публикации говорилось, что недавно западные СМИ опубликовали список российских журналистов, а «найти и опубликовать список их журналистов, которые работают на территории России и во всем видят заговор, не составит никакого труда». Речь шла о публикации в Sunday Times, которая разместила на сайте снимки восьми сотрудников британского бюро Sputnik с указанием их должностей. В свою очередь BBC не публиковала этот список.

BBC подчеркивает, что корпорация является независимым СМИ, основной принцип которого — беспристрастное и объективное освещение событий. «ВВС не имеет влияния ни на политику британского правительства, ни на публикации других СМИ», — говорится в заявлении корпорации.

«Мы попросили российские власти расследовать это происшествие, которое не может не вызывать тревогу. Безопасность наших сотрудников в Москве является нашим приоритетом. Для нашей аудитории в Великобритании и по всему миру важна работа, которую московское бюро "Би-би-си" выполняет на протяжении многих лет», — приводятся в заявлении слова руководителя всемирной службы BBC Джейми Ангуса. По его словам, в России корпорация работает в соответствии с местным законодательством, имеет лицензию и аккредитацию. «Нас особенно беспокоит то, что личные данные наших сотрудников, которые мы предоставили российским властям в рамках нашей законной деятельности, были раскрыты подобным образом», — сказал Ангус.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 декабря заявил, что Кремль не одобряет публикацию персональных данных сотрудников BBC, но относится к этому «с пониманием». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее говорила, что опубликованные данные общедоступны. «Разве они засекреченные?! Нет. Это не так. Они все есть в соцсетях», — поясняла она.

B BBC считают, что часть опубликованных данных есть только у госорганов. «Опубликованный список журналистов полностью соответствует тому списку людей, которые в 2018 г. имели официальную аккредитацию для работы в России», — отмечается в заявлении. Список аккредитованных для работы в России сотрудников редакции нигде в открытом доступе не публикуется, выложен только список глав иностранных корпунктов.

BBC отправила запрос администраторам сайтов pikabu.ru, segodnya.ru и сообществу «За Матушку — Россию!». По состоянию на 29 декабря с сайта pikabu.ru была удалена страница со списком личных данных сотрудников корпорации. У BBC есть скриншоты всех опубликованных списков и архивы этих сайтов.

Политика
Новости

Путин рассказал о планах на новогодние праздники

Ведомости
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Президент России Владимир Путин рассказал о том, что собирается делать на новогодних праздниках. По его словам, он будет находиться в Москве, передает «РИА Новости».

«Буду здесь, в Москве, а потом посмотрим, может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, там видно будет», — сказал президент в интервью телеканалу «Россия 24».

Вечером в субботу, 29 декабря, Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче Ночной лиги, который прошел на катке на Красной площади. В игре также участвовали министр обороны Сергей Шойгу, ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов. Днем в субботу у президента состоялась встреча с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Путин предложил ему принять участие в хоккейном матче Ночной лиги. «Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться», — отметил президент. По его словам, Лукашенко отказался. «Понять его можно. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел», — уточнил Путин, добавив, что договорился с президентом Белоруссии сыграть в другой раз. «Увидимся и поиграем вместе и на лыжах покатаемся», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что Лукашенко привез Путину подарок на Новый год — четыре мешка картошки и сало. «Насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало», — отметила она. По ее словам, картофель и сало привезли Путину «по спецзаказу». Ранее «в полушутку» президент Белоруссии спросил у российского лидера, что бы тот хотел получить в подарок от президента Белоруссии и всей республики. «И ответ прозвучал именно так: «Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало». Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля», — пояснила Эйсмонт.

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

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