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Time узнал о посредничестве экс-офицера ГРУ между Дерипаской и Манафортом

Посредником между руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской был бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, попавший в декабре под санкции США, пишет журнал Time. Факт вмешательства России в выборы президента США отвергают и Белый дом, и российские власти. Бояркин заявил изданию, что не работает на Дерипаску с 2016 г.

Журнал ссылается на результаты собственного расследования, которое велось несколько месяцев. Имя Бояркина журналисты узнали в апреле, а в октябре встретились с ним на конференции в Греции, организованной бывшим президентом РЖД, соучредителем исследовательского института «Диалог цивилизаций» Владимиром Якуниным, следует из материала. По данным Time, Бояркин исполнял роль связующего звена между Дерипаской и Манафортом. Издание ссылается на некие судебные документы, согласно которым Манафорт задолжал Дерипаске некоторую сумму денег, а Бояркин работал на российского бизнесмена.

Бояркин подтвердил журналистам, что знаком с Манафортом с 2006 г., и рассказал, что ему было поручено добиться от него выплаты долга. При этом, как пишет Time со ссылкой на Бояркина, он отказался что-либо рассказывать сотрудникам спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в выборы.

Кроме того, по данным журнала, в санкционном списке минфина США от 19 декабря указывалось, что Дерипаска и Бояркин «были вовлечены в предоставление российской финансовой поддержки черногорской политической партии перед выборами в Черногории в 2016 г.». Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к попытке путча. Бояркин тоже опроверг изданию, что имел связи с черногорскими политиками.