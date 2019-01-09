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Руководителем аппарата Пентагона стал бывший инвестбанкир

Новым руководителем аппарата Министерства обороны США стал Эрик Чунинг, который занял место ушедшего в отставку Кевина Суини. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны США. Перестановки в Пентагоне происходят на фоне предстоящего в конце февраля ухода с руководящего поста военного ведомства Джеймса Мэттиса.

Чунинг работал в администрации США с октября 2017 г. заместителем помощника министра по промышленной политике. До прихода в Минобороны он был партнером в компании McKinsey & Company и инвестбанкиром в Morgan Stanley. После террористических актов 11 сентября 2001 г. он пришел в американскую армию, посещал кадетскую школу США, где был назначен офицером разведки.

Отставка действующего министра обороны Мэттиса была анонсирована в конце 2018 г. после объявления Белого дома о планах вывода американского контингента из Сирии. По этому вопросу у Мэттиса возникли разногласия с президентом США Дональдом Трампом. В своем письме об отставке, опубликованном в The Hill, шеф Пентагона указал на то, что у Трампа «есть право» работать с «министром обороны, который разделяет его взгляды», а ему самому следует покинуть администрацию.