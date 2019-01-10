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Адвокат Трампа заявил о его отказе отвечать на новые вопросы по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп больше не намерен отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы. Об этом сообщил Reuters юрист американского лидера Руди Джулиани.

В конце октября Трамп представил письменные ответы на вопросы Мюллера. По словам Джулиани, спецпрокурор говорил о возможности задать новые вопросы Трампу. Однако адвокаты президента заявили, что он не станет отвечать на них. Прокуроры могут попытаться вызвать Трампа в суд, но адвокаты будут этому препятствовать, отметил Джулиани. Представитель Мюллера отказался от комментариев агентству.

По данным спецслужб США, Россия пыталась повлиять на ход американских выборов президента в 2016 г., в том числе через распространение дезинформации в социальных сетях, а также хакерские атаки. Однако сговор Трампа с Москвой, на наличии которого настаивают оппоненты президента в лице Демократической партии, до сих пор не доказан.

Сам Трамп неоднократно отрицал, что Россия каким-либо образом помогала ему на выборах, и заявлял об отсутствии связей с представителями российских властей в период избирательной кампании.