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CNN сообщает о начале вывода американских вооружений из Сирии

США начали вывозить из Сирии военное наземное оборудование, передает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома. «Некоторый груз уже переехал», – сообщил собеседник, знакомый с деталями операции. Он уточнил, что процесс идет уже несколько дней, но не сказал, из какой части Сирии было вывезено оборудование и какой транспорт был для этого задействован – воздушный или наземный. Секретность объясняется соображениями безопасности. Предположительно, вывод вооружений начнется с северной части Сирии.

Центральное командование ВС США уже определило, какие корабли, самолеты, вертолеты и наземная техника будут задействованы при проведении операции. Большая часть необходимых средств уже находится в регионе.

Высшие чиновники администрации, такие как советник президента по национальной безопасности Джон Болтон или госсекретарь Майк Помпео, отказались называть сроки вывода войск. В начале января Болтон заявил, что США выведут войска из Сирии после того, как будет одержана победа над оставшимися боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), а Турция гарантирует безопасность для курдских ополченцев. Это стало первым подтверждением того, что вывод американских войск из Сирии задерживается.

На выводе войск настаивает президент США Дональд Трамп, заявивший об этом в конце декабря. Собеседники телеканала из администрации США отмечали, что обсуждение доли вывезенного из Сирии оборудования если не удовлетворит намерения Трампа полностью, то хотя бы продемонстрирует прогресс в выполнении поставленной задачи.