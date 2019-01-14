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Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии

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Президент США Дональд Трамп сообщил о начале вывода американских войск из Сирии. «Приступаем к выводу [военного контингента — "Ведомости"] из Сирии, что давно пора было сделать. Но при этом продолжаем атаковать остатки территориального халифата ИГ с разных направлений», — написал Трамп в Twitter.

«Россия, Иран и Сирия получили больше всего пользы от продолжительного курса США на уничтожение ИГ в Сирии — настоящего врага», — отметил американский президент. По его словам, США также получили пользу, но пришло время вернуть американских военнослужащих домой. Трамп призвал прекратить «бесконечные войны».

Американский лидер пригрозил властям Турции экономическими санкциями, если после вывода войск США из Сирии Анкара развернет военные действия против сирийских курдов. «Мы разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов», — написал он в Twitter, добавив, что курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию. По мнению Трампа, следует создать «буферную зону в 20 миль» (около 32 км).

Трамп 19 декабря объявил почти о полной победе в Сирии над «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). В этот же день Белый дом сообщил о решении вывести американский контингент из Сирии. Вывод войск может занять от 60 до 100 дней. Ранее Пентагон заявил, что кампания против «Исламского государства» не окончена, США «продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ». Сам Трамп говорил, что США могут атаковать террористов в Сирии в территории Ирана.

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Финансы
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ФСБ определила ущерб по делу бывшего вице-президента «Росгосстраха» в 6 млрд рублей

Ведомости
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Следственное управление ФСБ, которое занимается расследованием дела бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС-банка Надежды Клепальской, установило стоимость акций страховщика, якобы похищенных бизнесменом, в 6,1 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы, озвученные на заседании апелляционной инстанции Мосгорсуда, рассматривавшей жалобу защиты предпринимателя на его арест. Жалоба в очередной раз осталась без удовлетворения.

Младший брат бывшего предправления и основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова находится под стражей с 18 апреля прошлого года. До сих пор следствие оценивало нанесенный «Открытию» имущественный ущерб не менее чем в 1 млрд руб. в конце 2016 г. Данил Хачатуров договорился о продаже страховщика банку «ФК Открытие» в обмен на долю в банке. Предполагалось, что объединенная компания станет крупнейшей в России частной финансовой группой, но в августе 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие», связанные с ним банки, пенсионные фонды и «Росгосстрах» на финансовое оздоровление в свой Фонд консолидации банковского сектора.

Следствие считает, что при передаче активов РГС банку «Открытие» обвиняемые внесли ранее принадлежавшие компании Сергея Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». После этого акции были проданы через биржу банку находящемуся в санации «Открытием» банку «Траст». Полученные средства компания вкладывала в векселя Альфа-банка и в иностранную валюту. Активы вносились в мае 2017 г., а передача активов РГС проходила в августе в результате открытой сделки, контролировавшейся ЦБ, указывает защита.

Ущерб по делу был сделан на основании финансовой экспертизы, которую проводило «не специальное государственное экспертное учреждение, например Минюста, а группа людей, один из которых является бывшим генералом полиции, а остальные окончили учебные заведения в 2015–2016 гг.», — говорит адвокат Хачатурова Алексей Мельников. Саму экспертизу он считает «весьма некомпетентной». Ущербом фактически признана биржевая цена акций, то есть сумма, за которую они были проданы «Трасту», находящемуся в составе самого «Открытия». «В природе не существует документа, в соответствии с которым Сергей Хачатуров должен был бы безвозмездно подарить этот пакет акций кому-либо. Есть лишь некое мнение у нового руководства "Открытия", что было бы неплохо бесплатно его получить. Более того, имущество стоимостью свыше 100 млрд руб. было передано Сергеем Хачатуровым, а взамен фактически ничего не было получено», — отмечает Мельников.

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Технологии
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Samsung планирует выпустить серию бюджетных смартфонов в Индии

Ведомости
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Samsung планирует выпустить серию из трех бюджетных смартфонов в Индии для того, чтобы усилить свои позиции на глобальном рынке, передает Reuters.

По данным Counterpoint, доля Samsung на индийском рынке по итогам двух из трех кварталов 2018 г. меньше, чем у китайского конкурента Xiaomi.

Смартфоны новой серии M Samsung собирается продавать только через свой веб-сайт и amazon.com в Индии. Компания рассчитывает удвоить онлайн-продажи в Индии за счет выпуска новых устройств, рассказал Reuters руководитель индийского подразделения мобильных устройств Samsung Асим Варси.

Смартфоны новой серии появятся в продаже в Индии в конце января, позже продажи устройств начнутся и в других странах.

По словам Варси, новые смартфоны будут стоить от 10 000 рупий ($141,80 по нынешнему курсу) до 20 000 рупий. Они будут оснащены функцией быстрой зарядки.

Samsung решил сфокусировать внимание на Индии, в которой проживает более 1 млрд абонентов беспроводной связи и где около 350 млн людей до сих пор не пользуются смартфонами, отмечает Reuters.

В 2018 г. Samsung открыл крупнейший в мире завод по производству смартфонов на окраине Нью-Дели, а также крупнейший в мире магазин мобильных устройств в Бангалоре.

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Недвижимость
Новости

«Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы

Ведомости
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На масштабную реконструкцию зданий Госдумы государство выделит более 4 млрд руб. Строительные работы будут завершены ориентировочно в 2020 г., пишет газета «Коммерсантъ». Внесенные в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) изменения предполагают увеличение в пять раз (с 710 млн руб. до 3,4 млрд руб.) ранее запланированных затрат и на два года сроков реализации проекта.

В текущем году еще около 1 млрд руб. будет выделено из бюджета Москвы на реконструкцию здания, расположенного на Охотном Ряду и являющегося архитектурным памятником. Речь идет о палатах Троекуровых, именно здесь планируют разместить после реконструкции два комитета нижней палаты парламента. В свою очередь строительство нового корпуса Совета Федерации подорожает с 1,69 млрд руб. до 2,85 млрд руб.

В декабре «Коммерсантъ» писал, что Управделами в конце ноября заключило с «Моспроектом-2» Михаила Посохина контракт на 123,42 млн руб. взамен двух расторгнутых сторонами в октябре контрактов. «Моспроект-2» выполнит работы по расширению зала пленарных заседаний Госдумы и реконструкции крыши с надстройкой стеклянного купола вместо существующего сейчас перехода между двумя корпусами Госдумы.

Помимо этого, согласно проекту, в здании появятся столовая, ресторан, два кафе и магазин-кулинария. За эти объекты будет отвечать комбинат питания «Кремлевский» УДП.

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Новости

Супруга Карлоса Гона пожаловалась на жестокое обращение с мужем в тюрьме

Ведомости
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Супруга экс-председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона направила в правозащитную организацию Human Rights Watch (HRW) жалобу на «жестокое обращение» с ее мужем в японской тюрьме, передает Reuters со ссылкой на письмо, адресованное директору японского подразделения HRW.

Кэрол Гон отправила HRW обращение на 10 страницах. В документе она попросила организацию «пролить свет на жестокое обращение», на «несправедливость, связанную с правами человека, которую совершает в его отношении японская система правосудия».

В частности, супруга обвиняемого пожаловалась, что Гона каждый день в течение нескольких часов допрашивают прокуроры без адвокатов. Его запугивают, «читают нравоучения и критикуют с целью добиться признания», утверждается в письме.

По ее словам, обвиняемого содержат в неотапливаемой камере площадью около 7 кв. м. С момента ареста Гон похудел на 7 кг, отмечается в письме. В тюрьме его кормят только рисом и ячменем. Кэрол Гон утверждает, что ее супругу не позволяют принимать лекарства, которые ему необходимы каждый день. «Никто не должен быть обречен на то, с чем мой супруг сталкивается каждый день, в особенности в такой развитой стране, как Япония, которая является третьей по величине экономикой мира», — говорится в письме.

Карлоса Гона и его помощника Грега Келли арестовали 19 ноября 2018 г. Их подозревают в совершении финансовых преступлений. Изначально прокуратура Токио обвиняла Гона в том, что при содействии Келли он скрыл истинный размер вознаграждения, полученного на посту председателя совета директоров Nissan с 2010-2015 гг. Следствие считает, что Гон задекларировал только 50% из выделенных ему около $89 млн.

В начале декабря суд повторно заключил Гона под стражу, предъявив ему новое обвинение. По информации следствия топ-менеджер, возглавляя Nissan, мог списать на компанию свои личные потери от финансовых операций, помимо этого он и Келли скрыли от налоговой службы информацию о вознаграждении в размере 4,2 млрд иен ($37 млн), выплаченном Гону с 2015-2017 гг. 25 декабря суд выпустил Келли под залог в размере 70 млн иен (около $636 000). Его обязали ожидать решения суда по делу на территории Японии.

Трехразовое питание и 8 часов сна. Как отбывает арест Карлос Гон

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Политика
Новости

Мэра Гданьска ранили ножом во время благотворительного концерта

Ведомости
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Мэра польского города Гданьск Павла Адамовича ранили ножом во время ежегодного благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи», передает gazeta.pl.

По словам очевидцев, злоумышленник забрался на сцену, когда на ней находился Адамович, и ударил мэра ножом в область сердца. После нападения Адамовича госпитализировали. Врачи оценивают состояние его здоровья как критическое. Полицейские оцепили место происшествия. Нападавшего задержали.

Пресс-секретарь прокуратуры города Гражина Ваврынюк заявила, что у подозреваемого взяли кровь для исследования на наличие алкоголя и наркотиков. «На месте работают четыре прокурора, а также один — в больнице, где прооперировали мэра. Мы работаем очень интенсивно, совместно с офицерами полиции», — уточнила Ваврынюк. Она отказалась говорить о вменяемости задержанного. По ее словам, необходимо получить заключение экспертов.

Президент Польши Анджей Дуда и премьер страны Матеуш Моравецкий осудили нападение на мэра Гданьска. «Обычно мы расходимся во взглядах в мэром Адамовичем в вопросах о том, как нужно вести публичные дела и дела Польши. Но сейчас мы все с ним и его близкими молимся о его выздоровлении», — написал президент в Twitter.

«Покушение на жизнь и здоровье мэра Павла Адамовича заслуживает осуждения», — написал в микроблоге премьер.

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Бизнес
Новости

СКР начал проверку после выкатывания самолета за пределы полосы в Москве

Ведомости
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Следователи начали доследственную проверку после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Шереметьево». Речь идет о Boeing-737 чешской авиакомпании Smartwings. Самолет, на борту которого находились 40 человек, в воскресенье выкатился за пределы полосы при взлете. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

По версии следствия, причинами выкатывания самолета могли стать ошибка пилота или некачественная работа наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы.

После инцидента одна из полос в «Шереметьево» была временно закрыта, что привело к задержкам рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 19.42 мск, в аэропорту задерживались 43 рейса.

Smartwings – крупнейшая чешская авиакомпания, сообщается на ее сайте. Перевозчик осуществляет регулярные рейсы по Европе и Ближнему Востоку. Smartwings является наиболее известной среди чешских бюджетных авиакомпаний.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» изменил расписание после инцидента с самолетом в «Шереметьево»

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» скорректировала расписание на 13 января в связи с закрытием взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Шереметьево» из-за выкатывания самолета за ее пределы. Изменено время вылета 24 рейсов – как внутренних, так и международных.

В воскресенье Boeing-737 чешской авиакомпании Smartwings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при вылете из «Шереметьево». Самолет должен был вылететь в Прагу, на его борту находились 40 человек, никто не пострадал.

После инцидента взлетно-посадочная полоса была временно закрыта. На момент публикации эвакуация самолета была завершена, аэропорт работал без ограничений. Временное закрытие полосы привело к задержкам рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 17.55 мск, из «Шереметьево» вовремя не могли вылететь 28 рейсов.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Бизнес
Новости

В «Шереметьево» задержали незаконно попавшего на борт самолета мужчину

Ведомости
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В московском аэропорту «Шереметьево» задержали мужчину, который в обход всех кордонов безопасности незаконно проник на борт самолета «Аэрофлота», готовящегося к вылету в Брюссель. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник и подтвердили ТАСС представители аэропорта и авиакомпании.

«После проникновения неизвестного мужчины на борт воздушного судна были вызваны сотрудники службы авиационной безопасности, которые сразу же сняли с борта мужчину и передали представителям пограничной службы», – рассказал собеседник ТАСС в «Аэрофлоте». В аэропорту после инцидента проводится проверка.

По данным «Интерфакса», мужчина проник на территорию аэродрома через вход одного из терминалов, предназначенный для прохода экипажей воздушных судов. Минуя рамку досмотра, мужчина выбежал на летное поле и бегом направился к ближайшему самолету, которым оказался лайнер «Аэрофлота». На борт неизвестный поднялся по лестнице для технического персонала.

О мотивах нарушителя пока ничего не сообщается. Рейс из «Шереметьево» в Брюссель из-за инцидента задержался на 20 минут, свидетельствуют данные онлайн-табло.

Аэропорты с рейтингом «5 звезд» от Skytrax

Политика
Новости

Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе

Ведомости
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Польша построит в Калининградском заливе искусственный остров площадью более 180 га, сообщает польский портал Onet со ссылкой на тендерную документацию правительственных структур. Остров появится в территориальных водах Польши, для его создания используют грунт, который получат при строительстве судоходного канала через Балтийскую косу.

Как сообщает портал, остров будет возведен на высоте 2-3 м над уровнем моря, он будет иметь форму эллипса в длину около двух километров и шириной в километр. Строительство оценивается в 880 млн польских злотых (около 16 млрд руб.), создание острова будет полностью профинансировано из федерального бюджета.

Остров возведут в рамках программы строительства водного пути, соединяющего Калининградский и Гданьский заливы. Программа нацелена на обеспечение безопасности страны и ее обороноспособности в регионе. Что будет размещено на острове, не сообщается, отмечается только, что он не рассчитан на посещение туристами.

Решение о строительстве канала через Балтийскую косу было принято властями Польши в мае 2016 г. Он должен иметь около километра в длину и 5 м в глубину. В соответствии с планом реализация проекта позволит судам морских параметров заходить в польский порт Эльблонг. В декабре 2018 г. правительство Польши объявило тендер на строительство канала. Осенью 2017 г. Минприроды России выразило обеспокоенность планами Польши построить канал в непосредственной близости от Калининградской области.

Бизнес
Новости

В «Шереметьево» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Ведомости
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Самолет чешской авиакомпании Smartwings при вылете из московского аэропорта «Шереметьево» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщают информационные агентства.

Как рассказал «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах, самолет должен был вылететь в Прагу, на его борту находились 40 человек, никто не пострадал. «Экипаж не удержал самолет, и тот отнесло на 100 метров влево от полосы», – сказал собеседник агентства.

После инцидента пассажиры были эвакуированы, а борт будут вытаскивать тягачом, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в диспетчерских службах.

Речь идет о самолете Boeing-737, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Он подтвердил, что на борту находились 40 человек, включая экипаж. Никто не пострадал. Технические службы осматривают лайнер на предмет повреждений.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Бизнес
Новости

Bild узнала о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций

Ведомости
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Посол США в Берлине Ричард Гренелл направил письма ряду немецких компаний, в которых предупредил их о «значительном риске санкций» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает Bild, корреспонденты которой ознакомились с письмом. Речь идет о компаниях, которые участвуют в реализации проекта.

«Мы вновь подчеркиваем, что компании, участвующие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано со значительным риском санкций. В конечном счете фирмы, поддерживающие сооружение "Северного потока – 2", а также "Турецкого потока", активно подрывают безопасность Украины и Европы», – приводит Bild цитату из письма Гренелла.

Министерство иностранных дел Германии, комментируя эту информацию, заявило, что подобные действия со стороны американского посла противоречат дипломатическим нормам. При этом представитель Гренелла сказал, что письмо следует расценивать не как угрозу, а как «прозрачное послание американской политики».

Ранее немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники сообщило, что США могут ввести санкции против европейских строительных компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Эти меры могут коснуться группы Allseas со штаб-квартирой в Швейцарии и итальянской Saipem.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG принадлежит «Газпрому». В проекте участвуют пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. Завершить строительство газопровода «Газпром» планирует к концу 2019 г.

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