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Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале вывода американских войск из Сирии. «Приступаем к выводу [военного контингента — "Ведомости"] из Сирии, что давно пора было сделать. Но при этом продолжаем атаковать остатки территориального халифата ИГ с разных направлений», — написал Трамп в Twitter.

«Россия, Иран и Сирия получили больше всего пользы от продолжительного курса США на уничтожение ИГ в Сирии — настоящего врага», — отметил американский президент. По его словам, США также получили пользу, но пришло время вернуть американских военнослужащих домой. Трамп призвал прекратить «бесконечные войны».

Американский лидер пригрозил властям Турции экономическими санкциями, если после вывода войск США из Сирии Анкара развернет военные действия против сирийских курдов. «Мы разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов», — написал он в Twitter, добавив, что курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию. По мнению Трампа, следует создать «буферную зону в 20 миль» (около 32 км).

Трамп 19 декабря объявил почти о полной победе в Сирии над «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). В этот же день Белый дом сообщил о решении вывести американский контингент из Сирии. Вывод войск может занять от 60 до 100 дней. Ранее Пентагон заявил, что кампания против «Исламского государства» не окончена, США «продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ». Сам Трамп говорил, что США могут атаковать террористов в Сирии в территории Ирана.