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Демократы настаивают на допросе переводчика Трампа на встрече с Путиным

Конгрессмены изучат правовые возможности для вызова в суд переводчиков, присутствовавших на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 г. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на свои источники. Сегодня вопрос рассмотрят юристы комитетов по разведке и иностранным делам палаты представителей. Собеседник подчеркнул, что конгрессмены обсуждают, направлять ли соответствующий запрос и если да, какой комитет это должен сделать. Голосование в комитете по этому вопросу может состояться еще через несколько недель.

Членов палаты представителей обеспокоила информация The Washington Post о том, что Трамп лично забрал записи у переводчика, работавшего на встрече американского и российского лидеров в Гамбурге, которая проходила без помощников. После полноформатных переговоров Путина и Трампа в Хельсинки в июле 2018 г., где президенты также какое-то время общались без помощников, члены палаты представителей уже обсуждали возможность допроса переводчиков, но тогда инициативу заблокировали республиканцы.

Источники The Wall Street Journal сообщили о том, что Белый дом хранит детальные записи далеко не обо всех встречах или телефонных переговорах Трампа с лидерами других стран. «Президент США не пользуется традиционными дипломатическими техниками», — уточнил собеседник. Частичный отказ от записей он связал с опасностью утечек информации и повышением доверия между высокопоставленными собеседниками. Записи на встрече с Путиным в Гамбурге по распоряжению Трампа должен был вести тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон. Самой информации о встрече со стороны администрации было крайне мало, что казалось необычным. Источники утверждают, что на встрече с Путиным Трамп сказал ему, что верит в невмешательство Москвы в президентские выборы в США в 2016 г.