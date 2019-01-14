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Под Тегераном разбился самолет

Грузовой самолет потерпел крушение в городе Кередже, который находится недалеко от Тегерана. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

На борту находились 10 человек, уточняет издание. Пока их судьба неизвестна. По предварительным данным Press TV, пилоты могли выжить.

«У нас нет точной информации о деталях катастрофы», – цитирует Reuters главу иранского департамента по чрезвычайным ситуациям Пирхоссейна Коливанда. Издание со ссылкой на агентство Fars уточняет, что разбился самолет Boeing 707, на борту находились девять человек.

Грузовой Boeing 707 выполнял чартерный рейс из столицы Киргизии, рассказала ТАСС пресс-секретарь аэропорта Манас в Бишкеке Алия Курбанова. «Мы пока не знаем, сколько человек находилось на борту и какой груз он перевозил», – сказала она.