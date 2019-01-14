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Лавров рассказал о разногласиях с Японией по мирному договору

Москва и Токио сохраняют существенные разногласия по теме мирного договора, однако стороны договорились работать на основе советско-японской декларации 1956 г., заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой Таро Коно. Совместной пресс-конференции сегодня стороны договорились не проводить, отметил Лавров.

«Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия — позиции изначально были диаметрально противоположными, мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать», — передал слова Лаврова канал «Россия-24».

Министр отметил, что Россия и Япония подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 г., «что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островам Южной Курильской гряды». «Вопросы суверенитета над островами не обсуждаются — это территория Российской Федерации», — подчеркнул Лавров.

Сегодня в Москве прошел первый раунд переговоров Лаврова и Коно по мирному договору между Россией и Японией.

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ ранее поручили помощникам и руководству МИД двух стран согласовать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 г. Согласно документу, остановившему войну между СССР и Японией, российская сторона соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи. Условием для передачи островов было подписание мирного договора между странами, который до сих пор не подписан.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. В начале января японская газета Yomiuri Shimbun сообщила, что Япония может предложить России отказаться от взаимных требований компенсаций, связанных с островами.