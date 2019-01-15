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Политика
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«Исламское государство» захватило город в Нигерии

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Боевики подразделения «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) захватили северо-восточный город Ранн в Нигерии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности.

По их словам, правительственные силы бежали во время атаки ИГ вместе с жителями города. Боевики поджигали дома, отметили собеседники издания.

«Террористы вторглись в Ранн и захватили его, наши ребята отступают», — рассказал в разговоре с Reuters военный источник.

Ранее ИГ захватило нигерийский город Бага, на прошлой неделе в результате контрнаступления правительственные войска смогли отбить его. Однако действия нигерийских военных не остановили повстанцев, говорят источники Reuters, армия потеряла инициативу, погибли сотни солдат, правительственная армия деморализована и испытывает недостатки вооружения.

О вторжении ИГ в Ранн написало и местное издание Daily Post. По его данным, между террористами и военными произошла «тяжелая перестрелка». Также издание сообщило о загоревшихся домах в городе.

Технологии
Новости

Veon отказался от развития мессенджера

Ведомости
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Материнский холдинг «Вымпелкома» – Veon решил прекратить развитие одноименной цифровой платформы, которая объединила мессенджер и мультимедийный сервис. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя холдинга. Ранее об этом сообщил в интервью изданию Liga.net сообщил директор по развитию бизнеса «Киевстара», «дочки» Veon, Евгений Кражан.

Запущенное в июле 2017 г. мобильное приложение Veon предполагалось развивать по аналогии с китайским WeChat. Проект требовал инвестиций примерно по $100 млн в год в течение нескольких лет, говорил возглавлявший тогда Veon Жан-Ив Шарлье. Из отчетности холдинга следует, что по итогам 2017 г. у приложения было более 8,5 млн загрузок и 3 млн активных месячных пользователей.

В декабре 2018 г. гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич заявлял о поддержании существующего функционала приложения Veon, но отмечал, что «его развитие идет через локальное приложение, в нашем случае — "Мой Билайн"». В «Вымпелкоме» подтвердили, что продолжают развивать «Мой Билайн», в котором доступны «партнерские предложения, персонализированный контент и множество других функций».

Многие мобильные операторы пытались создать платежные и мультимедийные приложения, отмечает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Veon хотел сделать «нечто универсальное для обеспечения если не доходов, то лояльности клиентов, однако осуществить задумку не удалось», считает он. На поддержку платформы Veon потратил несколько сотен миллионов долларов, указывает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

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Политика
Новости

Число жертв взрыва в жилом доме в Ростовской области увеличилось до двух человек

Ведомости
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При разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в городе Шахты в Ростовской области обнаружили тело женщины. Об этом МЧС России сообщило агентству ТАСС.

По словам представителя ведомства, женщина предположительно проживала в 72-й квартире. Неизвестной остается судьба трех человек.

14 января в Шахтах обрушились два этажа девятиэтажного дома. Изначально сообщалось об одной погибшей женщине и двоих пострадавших. МЧС назвало причиной взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Основная версия произошедшего — также взрыв бытового газа. 

Финансы
Новости

Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц

Ведомости
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Центробанк, Минфин и ФАС предложили закрепить в законе требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод будет в диапазоне 0,5-3 руб. Такие предложения были сделаны по итогам анализа рынка денежных переводов физлиц посредством удаленных каналов — сайта банка, интернет-банка и мобильных приложений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты проверки. Проверка проводилась в рамках плана мероприятий по развитию конкуренции на 2018–2020 гг., утвержденного распоряжением правительства. Доклад по ее итогам также будет направлен в правительство.

Комиссии, взимаемые при межбанковских переводах, были признаны барьерами как для смены банка, так и для перевода средств в другую кредитную организации. Из исследования следует, что Сбербанк является монополистом, на которого в первой половине 2018 г. пришлось 94% переводов. Доля банка на карточном рынке и рынке средств физлиц составляет 66% и 45,5% соответственно.

Граждан больше всего волнуют комиссии при внутрибанковских межрегиональных переводах. На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1 тыс. руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой, поскольку создает «межрегиональную дискриминацию потребителей».

Доклад в правительство был отправлен 29 декабря 2018 г. Пока официального ответа из кабмина не поступило, но знакомым с ситуацией собеседникам издания «очевидно, что предложения достаточно проработаны и будут поддержаны». В этом случае Сбербанк может лишиться комиссионных доходов как от внутрибанковских межрегиональных переводов, так и от значительной части межбанковских. Частные банки приветствуют эту инициативу.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

СМИ узнали о возможном срыве одной из крупнейших сделок на рынке аренды офисов в Москве

Ведомости
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«Вымпелком» начал искать офис под новую штаб-квартиру. Об этом сообщили «Коммерсанту» три консультанта рынка коммерческой недвижимости.

По их словам, сотрудники головного офиса компании в середине 2019 г. должны были переехать в «Большевик», но есть риски, что они не смогут этого сделать — площади в бизнес-центре не будут готовы в срок.

«Вымпелком» в конце 2014 г. решил съехать из бизнес-центра «Эрмитаж плаза» после спора с его владельцем: оператору не удалось снизить ставку, выросшую с 900 млн до 2,5 млрд руб. в год из-за роста доллара, и расторгнуть договор в суде. Через два года компания заключила предварительный договор аренды на семь лет 17 тыс. кв. м в бизнес-центре «Большевик» с O1 Properties, принадлежавшей Борису Минцу. Это стало одной из крупных сделок на рынке офисной недвижимости в Москве.

Позже бизнес-империя Минца развалилась, и он уехал в Лондон. O1 Properties продала 50,1% в компаниях, владевших «Большевиком». Новым собственником бизнес-центра в октябре 2018 г. стала Cesium Ltd, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на представителей RWB Development and Asset Management, созданная бывшими топ-менеджерами O1 Properties Александром Островским и Антоном Ежковым. RWB стала fee-девелопером и управляющим второй фазы реновации «Большевика».

Пресс-служба «Вымпелкома» отказалась от комментариев. Договор действует, все обязательства по нему выполняются, подчеркнула RWB.

Финансирование стройки замедлилось вследствие смены собственника и отъезда семьи экс-владельца объекта, который был заинтересован в проекте, отметил один из собеседников «Коммерсанта». Все работы можно завершить в срок или с незначительной задержкой, если наладить финансирование, говорят участники рынка. «Вымпелком» тоже находится в непростой ситуации, пишет издание: ему сложно будет найти в Москве готовый офис необходимой площади.

Политика
Новости

Издательство сообщило о цензуре в комиксе о супергерое из-за экспертизы Роспотребнадзора

Ведомости
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Издательство «Комильфо» вынуждено было внести «цензурные правки» при печати книги о супергерое Дэдпуле после консультации с экспертом Роспотребнадзора. Об этом рассказал главный редактор издательства Роман Дмитровский.

Книгу «Дэдпул. MAX», как рассказал Дмитровский, планировалось выпустить с маркировкой 18+ и издательство отправило ее макет эксперту, аккредитованному при Роспотребнадзоре. «Эксмо» пояснило «Коммерсанту», что обращается за такой экспертизой, чтобы убедиться, что переводы не нарушают закон.

Доктор психологических наук Вали Енгалычев, проводивший анализ книги, пришел к выводу, что одна из историй в сборнике содержит пропаганду нацизма. В ней идет речь о борьбе Дэдпула с неонацистом по имени Барон Земо, который, в частности, рассуждает о величии белой расы, восхваляет Гитлера и говорит о необходимости холокоста.

Невзирая «на очевидную антинацистскую направленность истории», как подчеркивает «Коммерсантъ», Енгалычев указал на то, что с точки зрения российского законодательства публикация комикса недопустима. Он обратил внимание, отметил Дмитровский, на нацистскую символику и «одобрение действий национал-социалистического режима в Германии и Ку-Клукс-Клана». Эксперт признал, что образ Барона Земо — карикатурный, а произведение — сатира, но «заявил, что холокост, нацизм и расизм не могут являться объектами сатиры и юмора», так как, по его мнению, это делает проблему менее существенной, рассказал главный редактор «Комильфо».

В результате издательство решило удалить эту историю из сборника комиксом.

Как напоминает «Коммерсантъ», похоже случаи с выпуском в России зарубежных комиксов для взрослой аудитории уже происходили ранее. В декабре 2018 г. издательство Salben Comics сообщило, что российские типографии отказались принимать в печать комикс «The Pro», в котором главная героиня занимается проституцией. В 2016 г. студия Blizzard ограничила для российских пользователей на своем сайте доступ к русскоязычной версии комикса Overwatch, в котором главная героиня целуется с девушкой. Временно изымался из продажи в нескольких российских книжных магазинах и известный графический роман о холокосте «Маус» в 2015 г. Причиной называли стилизованную свастику на обложке.

Политика
Новости

Руководитель NASA выразил готовность посетить Россию после разговора с Рогозиным

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Руководитель NASA готов посетить Россию по приглашению руководителя директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом сообщается на сайте российской госкорпорации.

Рогозин и Брайденстайн 14 января 2019 г. провели телеконференцию, говорится в сообщении. Они «подчеркнули, что “Роскосмос” и NASA преданы делу совместного освоения космоса» и договорились о продолжении сотрудничества.

Директор «Роскосмоса» пригласил руководителя NASA в ближайшие месяцы посетить Россию или «Байконур», «чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы». Брайденстайн подтвердил готовность приехать с рабочим визитом.

Как рассказали «Коммерсанту» два источника в ракетно-космической отрасли, разговор продлился 40 минут. По данным газеты, изначально о переговорах официально не сообщалось из-за «договоренностей о согласовании и одновременном выпуске совместного пресс-релиза». Ни на сайте NASA, ни в его Twitter, ни в Twitter Брайденстайна сообщений о разговоре с Рогозиным на момент публикации новости не появилось.

В октябре 2018 г. Брайденстайн впервые посетил Россию, после чего объявил, что с Рогозина, находящегося под американскими санкциями с 2014 г., временно сняли ограничения, чтобы он смог приехать в США. В начале января 2019 г. NASA объявило, что визит отложен. Руководитель ведомства подтвердил эту информацию, отметив, что многие сенаторы посчитали приглашение директора «Роскосмоса» в США «не очень хорошей идеей».

Рогозин назвал решение NASA «неприглядной историей» и «эпизодом противостояния между [президентом США Дональдом] Трампом и конгрессом». Он подчеркнул, что готов принять Брайденстайна в России.

Политика
Новости

Мадуро распорядился продавать 15% нефти Венесуэлы за местную криптовалюту

Ведомости
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Президент Венесуэлы, выступая перед парламентом страны (национальной ассамблеей), объявил, что государственные нефтяные компании должны продавать 15% нефти за национальную криптовалюту — petro, передает El Nacional.

«Компании могут мне доверять. Давайте сделаем экономику продуктивной за эти шесть лет», — подчеркнул он.

Также во время выступления он поднял цену petro с 9000 до 36 000 боливаров.

Мадуро объявил о создании системы национальной криптовалюты, которая будет обеспечены баррелями нефти, в декабре 2017 г. Год спустя венесуэльский президент после встречи с российским лидром Владимиром Путиным объявил, что страна планирует перевести все расчеты в нефтяной индустрии на petro. С таким предложением он тогда же обратился и к России.

В первый день предварительных продаж petro 20 февраля 2018 г. Венесуэла привлекла заявок на $735 млн. Национальная ассамблея называла petro незаконной валютой.

Политика
Новости

Трамп и Эрдоган обсудили создание «зоны безопасности» на севере Сирии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили создание на севере Сирии «зоны безопасности, очищенной от террористов», передает турецкое агентство Anadolu.

Лидеры стран заключили, что такая буферная зона должна формироваться на основе принципа территориальной целостности Сирии. Эрдоган поддержал решение США о выводе войск из Сирии и отметил готовность Турции поддержать своего партнера по НАТО, указывает агентство.

Ранее Трамп сообщал на своей странице в Twitter о возможности создания так называемой зоны безопасности в 20 миль (около 32 км). Говоря о начале вывода американских войск из Сирии, Трамп пригрозил Турции экономическими санкциями, если Анкара развернет военные действия против сирийских курдов.

Турецкие власти заявляют, что они не намерены атаковать курдов, но выступают лишь против представителей Рабочей партии Курдистана и ее сирийских ответвлений — PYD (партия «Демократический союз») и YPG («Отряды народной самообороны»), которые Анкара называет террористическими. PYD/YPG являлись союзниками США в борьбе против запрещенной в России террористической организации ИГ. Трамп подчеркивал, что сирийские курды внесли самый большой вклад в победу над ИГ.

Политика
Новости

Вексельберга исключили из попечительского совета Массачусетского института

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Российский миллиардер Виктор Вексельберг был исключен из попечительского совета Массачусетского технологического института (MIT) вскоре после попадания под американские санкции в апреле 2018 г. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на представителя университета.

Вексельберг был впервые избран в попечительский совет MIT в 2013 г. Но отношения бизнесмена с университетом берут начало минимум с 2010 г., когда MIT договорился с российским правительством о возможности осуществлять образовательную и исследовательскую деятельность в России.

В июне 2010 г. Вексельберг стал президентом инновационного фонда «Сколково» и тогда же помог организовать визит президента Дмитрия Медведева в американскую Кремниевую долину. В 2015 г. Вексельберга переизбрали в попечительский совет MIT, несмотря ухудшение отношений между Россией и США после присоединения Крыма в 2014 г.

В 2016 г. Вексельберг также стал членом сообщества Уильяма Бартера Роджерса, в котором состоят крупнейшие благотворители MIT. В 2017-2018 гг. он пожертвовал не менее $50 000, отмечает издание со ссылкой на документы сообщества. Кроме того, в 2017 г. компания Вексельберга «Ренова» объявила о стипендиальной программе для российских студентов, обучающихся в MIT.

Вексельберг и его «Ренова» попали под блокирующие санкции США 6 апреля 2018 г. В сообщении американского минфина говорилось, что санкции против бизнесмена были наложены из-за «ведения им деятельности в энергетическом секторе экономики России», а также из-за того, что «два близких к Вексельбергу человека были задержаны властями России за подкуп чиновников». Ограничительные меры запрещают гражданам США и американским компаниям проводить с фигурантами черного списка финансовые операции. Представитель Вексельберга сообщал, что бизнесмен намерен оспорить свое включение в санкционный список в суде.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Прокуратура Украины заподозрила экс-министра обороны в госизмене

Ведомости
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Генпрокуратура Украины подозревает бывшего министра обороны страны Дмитрия Саламатина в государственной измене в пользу России, сообщил на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Саламатин подозревается в «участии в составе преступной организации [экс-президента Виктора] Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершении государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины» через «вытеснение Украины из мировых рынков оружия» в пользу России, написал Луценко.

По данным прокуратуры, Саламатин умышленно сорвал контракт Харьковского конструкторского бюро машиностроения, производителя самолетов «Антонов», СВТФ «Прогресс» и минобороны Ирака на поставку, ремонт и обслуживание военной техники, что привело к убыткам на $560 млн.

Януковича на Украине обвиняют также в госизмене и пособничестве российским властям. Экс-президент уехал из страны после февральских событий на майдане в 2014 г. С этого момента он находится в России, пользуясь предоставлением временного убежища.

Политика
Новости

В Киево-Печерской Лавре загорелось двухэтажное здание

Ведомости
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В Киево-Перчерской Лавре загорелось двухэтажное здание, относящееся к монастырскому комплексу, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Площадь возгорания составляет 200 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 16.17 (17.15 мск). По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже здания, а затем распространился на крышу. На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и более 40 пожарных.

«Горит недействующее двухэтажное здание, которое предусмотрено под реконструкцию. Оно не на территории лавры, она рядом и входит в архитектурный комплекс. Крыша дома горит», – уточнила агентству УНИАН представитель ГСЧС.

Около 21.00 мск ГСЧС сообщила, что пожар локализован, а затем и ликвидирован на площади 400 кв. м. При пожаре частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами здания.

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