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«Исламское государство» захватило город в Нигерии

Боевики подразделения «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) захватили северо-восточный город Ранн в Нигерии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности.

По их словам, правительственные силы бежали во время атаки ИГ вместе с жителями города. Боевики поджигали дома, отметили собеседники издания.

«Террористы вторглись в Ранн и захватили его, наши ребята отступают», — рассказал в разговоре с Reuters военный источник.

Ранее ИГ захватило нигерийский город Бага, на прошлой неделе в результате контрнаступления правительственные войска смогли отбить его. Однако действия нигерийских военных не остановили повстанцев, говорят источники Reuters, армия потеряла инициативу, погибли сотни солдат, правительственная армия деморализована и испытывает недостатки вооружения.

О вторжении ИГ в Ранн написало и местное издание Daily Post. По его данным, между террористами и военными произошла «тяжелая перестрелка». Также издание сообщило о загоревшихся домах в городе.