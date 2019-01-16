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Сенат США проголосовал за рассмотрение резолюции против снятия санкций с компаний Дерипаски

Сенат США проголосовал за рассмотрение внесенной демократами резолюции против решения американского министерства финансов снять санкции с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Это следует из данных на сайте палаты американского конгресса.

За рассмотрение документа проголосовали 57 сенаторов, против — 42, один отказался голосовать. Для того, чтобы резолюцию начали рассматривать, необходима простое большинство, то есть 51 голос.

Как отмечает Bloomberg, членам демократической партии — для того, чтобы выиграть голосование, — нужно было заручиться поддержкой республиканцев, которые контролируют сенат (их 53, а демократов 47). В итоге 11 республиканцев проголосовали за рассмотрение резолюции.

Перед голосованием министр финансов США Стивен Мнучин выступил перед сенаторами в Капитолии. Он попытался, пишет Bloomberg, «пролоббировать» план по снятию санкций среди членов республиканской партии и дал понять, что не отказывается от него.

Санкции против Дерипаски (248 место в рейтинге американского Forbes 2018 с состоянием $6,7 млрд) и восьми его активов были введены в апреле 2018 г. Сроки вступления в силу ограничительных мер передвигались, последний раз – до 21 января 2019 г. 19 декабря минфин США заявил о готовности снять санкции с En+ и UC Rusal Дерипаски. В течение месяца бизнесмена обязали снизить долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%, а швейцарский трейдер Glencore должен обменять долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+.