Новости
Политика
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Сенат США проголосовал за рассмотрение резолюции против снятия санкций с компаний Дерипаски

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Сенат США проголосовал за рассмотрение внесенной демократами резолюции против решения американского министерства финансов снять санкции с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Это следует из данных на сайте палаты американского конгресса.

За рассмотрение документа проголосовали 57 сенаторов, против — 42, один отказался голосовать. Для того, чтобы резолюцию начали рассматривать, необходима простое большинство, то есть 51 голос.

Как отмечает Bloomberg, членам демократической партии — для того, чтобы выиграть голосование, — нужно было заручиться поддержкой республиканцев, которые контролируют сенат (их 53, а демократов 47). В итоге 11 республиканцев проголосовали за рассмотрение резолюции.

Перед голосованием министр финансов США Стивен Мнучин выступил перед сенаторами в Капитолии. Он попытался, пишет Bloomberg, «пролоббировать» план по снятию санкций среди членов республиканской партии и дал понять, что не отказывается от него.

Санкции против Дерипаски (248 место в рейтинге американского Forbes 2018 с состоянием $6,7 млрд) и восьми его активов были введены в апреле 2018 г. Сроки вступления в силу ограничительных мер передвигались, последний раз – до 21 января 2019 г. 19 декабря минфин США заявил о готовности снять санкции с En+ и UC Rusal Дерипаски. В течение месяца бизнесмена обязали снизить долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%, а швейцарский трейдер Glencore должен обменять долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+.

Политика
Новости

В городе Шахты обнаружили тело пятого погибшего при взрыве газа

Ведомости
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В городе Шахты в Ростовской области обнаружили тело последней — пятой — жертвы взрыва газа в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, передает «Интерфакс».

Ведомство отметило, что аварийно-спасательные работы завершены.

Взрыв на последнем — девятом — этаже дома в Шахтах произошел утром 14 января. В результате были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. По данным МЧС, в квартире взорвался бытовой газ. Изначально сообщалось об одной жертве и двух пострадавших. В течение 15 января стало известно об еще троих погибших.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного России). 16 января — в Шахтах день траура по погибшим.

31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Основная версия произошедшего – также взрыв бытового газа.

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Бизнес
Новости

Имущество Фирташа арестовано на Кипре по иску ВТБ

Ведомости
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Окружной суд кипрского Лимасола наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа стоимостью $45,7 млн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. Это решение принято касается, в частности, головной компании украинского предпринимателя Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем его бизнесом. В Group DF входят газовый и медийный бизнес, агропромышленные активы и недвижимость. Фирташ получил широкую известность в 2000-х гг., когда через его СП с «Газпромом» «Росукрэнерго» Киев закупал российский газ.

Судебное решение принято в качестве обеспечительной меры по иску ВТБ, рассмотрение которого по существу начнется в конце января. Предметом иска стала задолженность структур Фирташа – ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции» – перед ВТБ на 2,5 млрд. Должники являются собственниками заводов в Крыму. Ранее Арбитражный суд Москвы обязал «Юкрейниан Кемикал Продактс» выплатить ВТБ $39,4 млн, а «Титановые инвестиции» — признал банкротом. Должники утверждали, что не могли погасить долги из-за присоединения Крыма к России и введения антироссийских санкций.

Компании-должники связаны с заводами «Крымский титан» в Армянске и «Крымская сода», которые вместе с Крымом оказались на российской территории. В 2014 г. «Крымский титан» был перерегистрирован в Киев и переименован в «Юкрейниан Кемикал Продактс».

Фактический банкрот «Титановые инвестиции» успешно осуществляет возврат миллионных займов связанным с Фирташом компаниям. Источники издания указывают на то, что «возврат и выдача внутригрупповых займов компанией, которая имеет существенную внешнюю задолженность, не могут свидетельствовать о добросовестности должника». Собеседники убеждены, что Фирташ организовал «мошенническую схему по выводу из компаний-должников» российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры.

В пресс-службе ВТБ подтвердили информацию об аресте активов украинского миллиардера. «Мы приветствуем решение окружного суда города Лимасол об аресте имущества Дмитрия Фирташа и связанных с ним компаний»,— заявили там.

Политика
Новости

СМИ узнали о возможном выдвижении Максима Шевченко на выборы губернатора Петербурга

Ведомости
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Журналист Максим Шевченко обсуждался в качестве кандидата в губернатора Санкт-Петербурга от КПРФ. Об этом сообщили «Коммерсанту» в городском комитете партии.

Шевченко в разговоре с изданием отметил, что у него нет планов баллотироваться на выборах руководителя Петербурга, «но они [планы] могут быть у КПРФ». Он назвал участие в выборах губернатора «интересным вариантом».

Вопрос о кандидатуре на выборах губернатора Петербурга «еще обсуждается», сообщила руководитель горкома КПРФ Ольга Ходунова. Она назвала Шевченко «интересной кандидатурой». «Предложения выдвинуть Максима Шевченко кандидатом в губернатора Петербурга действительно звучат, но окончательного решения не принято», — отметила она.

О том, что кадровое решение еще не принято, рассказал и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, среди предложенных кандидатур — режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко, а также депутат заксобрания от КПРФ Ирина Иванова. Последняя участвовала в выборах губернатора Петербурга в 2014 г. и набрала 9,37%.

Шевченко в 2018 г. выдвигался в руководители Владимирской области, однако не прошел муниципальный фильтр. Он избрался в законодательное собрание региона и возглавил фракцию КПРФ из семи человек. Также журналист был сопредседателем штаба Вадима Кумина, который от КПРФ выдвигался на выборы мэра Москвы.

Технологии
Новости

«Ростелеком» может купить одну из крупнейших компаний на рынке хранения данных

Ведомости
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«Ростелеком» рассматривает покупку второго по объему игрока на российском рынке центров обработки данных (ЦОД) — DataLine, входящего в IT-холдинг Inline Technologies Group. Об этом рассказали «Коммерсанту» два источника на телекоммуникационном рынке.

Управляющий директор оператора дата-центров IXellerate Дмитрий Фокин также слышал о том, что DataLine ведет переговоры о продаже бизнеса. По его словам, среди претендентов на покупку DataLine называли МТС, однако теперь основной кандидат, как считается, «Ростелеком».

«Ростелеком» сообщил, что комментирует только закрытые сделки. Информация о том, что «Ростелеком» покупает компанию, не соответствует действительности, заявило руководство DataLine. В то же время оно подтвердило, что ведет переговоры с рядом инвесторов, решения по этому вопросу еще не принято.

По оценке Фокина, 100% бизнеса DataLine стоит $500-600 млн до вычета долга. Он отметил, что «Ростелеком» при покупке DataLine будет контролировать 10-12 тыс. стоек, закрепившись на первом месте в России по этому показателю.

Бизнес DataLine как провайдера услуг центра обработки данных стоит около $200-250 млн и примерно столько же стоит облачный бизнес, говорит другой собеседник «Коммерсанта» на рынке ЦОД. «Похоже, сумма сделки выросла благодаря ряду премий, таких как итоговая позиция "Ростелекома" на рынке после слияния и долговая составляющая, которая сокращает необходимый объем живых денег при покупке»,— отметил он.

«Ростелеком» уже лидирует на рынке. У его компании «РТК ЦОД» сейчас 5868 стойко-мест. Второе место занимает DataLine (4787 стойко-мест). Среди лидеров также нидерландская Linxdatacenter (2040), DataPro семьи бывшего президента «Роснефти» Сергея Богданчикова (2000) и Selectel бывших акционеров «ВКонтакте» Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили (1860).

Политика
Новости

Bloomberg узнал о совете для китайских компаний отказаться от командировок в США

Ведомости
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Власти Китая попросили некоторые госпредприятия избегать командировок своих сотрудников в США и страны из числа американских союзников, а также принять дополнительные меры для защиты электронных устройств в зарубежных поездках, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, китайская комиссия по надзору и государственным активам предписала компаниям отправлять сотрудников в заграничные командировки только со специально защищенными ноутбуками и флеш-картами. Речь идет о командировках в США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Официально комиссия не ответила на запрос агентства о комментарии.

Bloomberg отмечает, что такие рекомендации поступили после задержания в декабре в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу по обвинению в нарушении санкций США против Ирана и последующего задержания в Китае двух канадских граждан.

Как указывает агентство, дополнительно напряженность между Китаем и Канадой возросла после того, как суд КНР приговорил канадца к смертной казни за сбыт наркотиков. После этого канадские власти призвали граждан быть осторожными при поездках в Китай. Власти КНР выпустили аналогичные рекомендации для желающих отправиться в Канаду.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» назвал иск американцев на $3,6 млн попыткой давления

Ведомости
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Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров назвал исковые требования граждан США о взыскании $3,6 млн с перевозчика и характер обвинений давлением на компанию. По его словам, сейчас «Аэрофлот» изучает исковые требования пассажиров, по указанным обстоятельствам проводится проверка. «Истцы сами указали на то, что опоздали на рейс, подтвердив таким образом ненадлежащее исполнение договора воздушной перевозки с их стороны», – заявил Александров «Ведомостям».

По мнению топ-менеджера, истцы привлекают внимание к ситуации, в том числе внимание СМИ, с целью заключения в будущем мирового соглашения на выгодных для себя условиях. «Мы всегда защищали и будем далее защищать доброе имя "Аэрофлота" от таких нападок», – сказал Александров.

Ранее Александр, Светлана и Дмитрий Бандурины подали иск к «Аэрофлоту» в федеральный суд Северного округа Иллинойса на $3,6 млн. Иск принят к производству. Бандурины должны были вылететь рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Хельсинки (этот рейс компания выполняет по код-шеринговому соглашению с Finnair, которая выступает соответчиком по иску) и далее рейсом Finnair в Чикаго. Истцы в иске утверждают, что они прибыли в терминал D «Шереметьево» за два часа до вылета, однако «им не разрешали сдать багаж вплоть до 50 минут до вылета» (по какой причине, они не пояснили в иске). Сдав багаж, пройдя контроль безопасности и таможню, они добрались до выхода на посадку за 18–19 минут до вылета. Посадка на рейс заканчивается за 20 минут до вылета. Сотрудники «Аэрофлота» не пустили пассажиров на борт, из-за этого они не попали и на стыковочный рейс до Чикаго. В итоге Бандурины улетели только через сутки, купив новые билеты. По их мнению, «Аэрофлот» не проявил о них никакой заботы и не оказал им никакой значимой помощи, отмечается в иске.

Экономика
Новости

NYT назвала возможные кандидатуры на пост президента Всемирного банка

Ведомости
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Белый дом рассматривает возможность выдвижения кандидатуры бывшего гендиректора PepsiCo Индры Нуи на пост президента Всемирного банка, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Процесс отбора кандидатур на пост президента Всемирного банка находится на начальном этапе, отмечает газета. Окончательный выбор остается за президентом. Нынешний президент Дональд Трамп зачастую сам принимает решения о назначении, пишет газета.

Неясно, будет ли выдвинута Нуи в качестве кандидатуры, если ее выберет администрация президента. Советник президента – его дочь Иванка Трамп написала в Twitter, что Нуи является для нее наставников. Она вдохновляет многих, отмечает дочь президента. «Я глубоко благодарна за вашу дружбу. Благодарим вас за ваше страстное участие в вопросах, приносящих пользу народу этой страны и за ее пределами», – написала Иванка Трамп.

Как отмечает газета, помешать выдвижению кандидатуры Нуи могут ее негативные высказывания, сделанные после президентских выборов в 2016 г. На выборах она поддерживала кандидата на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон.

По информации газеты, на пост президента Всемирного банка в администрации президента также рассматриваются и другие кандидатуры, к которым Трамп относится лояльнее. Среди них экономист, замминистра финансов по международным делам Дэвид Малпасс (был советником по экономическим вопросам во время президентской кампании Трампа в 2016 г.). Другим возможным кандидатом на пост может стать президент корпорации частных зарубежных инвестиций Рэй Уошберн (был спонсором избирательной кампании Трампа).

Нынешний президент Всемирного банка Джим Ен Ким 7 января объявил, что с февраля уйдет в отставку. Исполняющим обязанности президента станет Кристалина Георгиева – главный исполнительный директор финансового института. Новое место работы Кима не раскрывается, однако в сообщении Всемирного банка говорилось, что после ухода в отставку он присоединится к компании, занимающейся инвестициями в инфраструктуру в развивающихся странах.

Ким возглавлял Всемирный банк шесть лет. В 2017 г. его переизбрали на второй пятилетний срок. Его полномочия должны были истечь только в 2022 г. Неожиданная отставка Кима, как писала The Wall Street Journal, спровоцирует начало борьбы между администрацией президента США Дональда Трампа и критиками контроля США во Всемирном банке, крупнейшем в мире институте финансирования развития.

Технологии
Новости

Россия продвинулась на четвертое место в рейтинге вузов THE для развивающихся стран

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Россия поднялась с пятого на четвертое место в новом рейтинге британского издания Times Higher Education (THE) лучших университетов развивающихся стран, обогнав Тайвань. Количество российских вузов в списке увеличилось с 27 до 35. Третье место заняла Бразилия (36 вузов), второе и третье – Индия (49) и Китай (72).

Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) опустился с третьей на пятую строчку по сравнению с прошлым годом, следующим представленным в рейтинге российским вузом стал занявший 12 место (-1 позиция к прошлому году) Московский физико-технологический институт (МФТИ), далее следует расположившийся на 16-м месте (+3) Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Наибольший успех в продвижении продемонстрировала Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), поднявшаяся на 10 позиций до 22-го места.

Первые четыре места в рейтинге занимают китайские вузы, лидером среди которых является университет Синьхуа. Всего в рейтинг 2019 г. вошло 442 университета из 43 стран.

Рейтинг THE Emerging Economies University Rankings составлен на основе 13 индикаторов, объединенных в пять групп: обучение и образовательная среда (30%), научная работа (30%), цитируемость научных публикаций (20%), международная мобильность студентов и сотрудников (10%). При составлении рейтинга используются те же критерии, что и в глобальном рейтинге THE World University Rankings.

Экономика
Новости

Правительство предложило типизировать управление в публичных компаниях

Ведомости
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Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил типизировать корпоративное управление в публичных акционерных обществах и в то же время дать больше свободы для руководства непубличными компаниями. С такой инициативой Чуйченко выступил на Гайдаровском форуме.

«Что касается публичных компаний, мне кажется, здесь надо говорить о типизации корпоративного управления и уходе от так называемых внутренних документов общества, – сказал Чуйченко (цитаты по «Интерфаксу»). – Почему? Потому что эти документы готовятся менеджментом и утверждаются органом управления, а именно советом директоров». Чиновник напомнил, что сам был менеджером публичной компании и возглавлял юридический департамент «Газпрома». «Понятно, что у нас заказчик один, это руководитель компании, и естественно, мы будем делать так, чтобы все было комфортно менеджеру, а не акционерам», – отметил Чуйченко.

Говоря о «Газпроме», где количество акционеров – около 540 000, Чуйченко подчеркнул, что регулирование должно быть стандартизированным. «Инвестор, выбирая, куда ему инвестировать, выбирая юрисдикцию или конкретного эмитента, не должен думать, читать, изучать внутренние документы и корпоративное управление той или иной компании. Оно должно быть одинаковым что в "Газпроме", что в "Аэрофлоте", что в другой публичной компании. Поэтому наш закон о публичном акционерном обществе должен быть как немецкий закон об акционерных обществах. Никакой свободы здесь допускаться не должно», – заключил Чуйченко.

В то же время непубличным частным компаниям, по мнению руководителя правительственного аппарата, нужно предоставить больше свободы в корпоративном управлении. «Мне кажется, если компания или люди решили делать бизнес и это частная компания, то пускай они сами решают, как им принимать решения, чей голос решающий по каким вопросам, могут ли они делить деньги непропорционально – кто в начале больше денег получает, кто больше получает потом, как распределяется заполнение кадровых вакансий, кто выдвигает кандидатов и по каким вопросам», – объяснил Чуйченко.

Политика
Новости

Демократы потребуют отложить снятие санкций США с UC Rusal до конца февраля

Ведомости
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Руководитель фракции демократов в палате представителей конгресса США Стени Хойер намерен попросить министра финансов Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски до 28 февраля, передает Reuters. Отсрочка необходима для дополнительного обсуждения плана минфина по выведению энергометаллургической группы En+ и подконтрольного ей алюминиевого гиганта UC Rusal из черного списка.

Американский минфин 20 декабря объявил о решении снять санкции с компаний Дерипаски En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» в течение 30 дней (то есть к 21 января 2019 г.) при условии отказа бизнесмена от контроля над активами. Сам Дерипаска останется под санкциями. Демократы выступают против плана минфина. Они считают, что он не позволит в достаточной мере отстранить Дерипаску от управления компаниями. Партия подготовила соответствующую резолюцию против снятия санкций.

На прошлой неделе министр финансов Стивен Мнучин после встречи с конгрессменами подтвердил, что Белый дом по-прежнему планирует вывести компании из-под санкций, хотя это решение и может быть отсрочено. Это решение не является помощью Кремлю и «не имеет политической мотивации», пояснял Мнучин. Отмену санкций поддержали европейские дипломаты.

Для принятия резолюции, блокирующей снятие санкций с компаний Дерипаски, необходимо большинство голосов как в палате представителей, которую контролируют демократы, так и в сенате, где большинство у республиканцев.

Авто
Новости

Volkswagen и Ford создадут альянс для разработки автофургонов и пикапов

Ведомости
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Volkswagen и Ford объявили о создании альянса для разработки грузовых фургонов и среднеразмерных пикапов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний. Компании подписали соответствующее соглашение. Стороны также договорились сотрудничать в области разработки самоуправляемых автомобилей и электромобилей.

В совместном заявлении автоконцернов отмечается, что Volkswagen и Ford планируют выпустить новые модели фургонов и пикапов на глобальный рынок в 2022 г. По оценкам компаний, создание альянса позволит улучшить показатели операционной прибыли с 2023 г. Альянс увеличит масштаб и эффективность операций, а также позволит компаниям разделить между собой инвестиции в архитектуру автомобилей, уточняется в сообщении.

«Со временем этот альянс поможет обеим компаниям увеличить доходы. Он не только существенно повысит эффективность и улучшит состояние обеих компаний, но и даст нам возможность сотрудничать в сфере формирования следующей эры мобильности», — приводятся в сообщении слова гендиректора Ford Джима Хэкетта.

В пресс-релизе отмечается, что создание альянса не предусматривает обмена акциями между компаниями. Управлять альянсом будет специальный комитет, который возглавят Хэкетт и гендиректор Volkswagen Герберт Дисс. В этот комитет также войдут топ-менеджеры обоих компаний.

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