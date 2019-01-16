Политика

Новости

Путин пообещал «не закрывать глаза на развертывание американских ракет»

Россия призывает «западных коллег отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций» и уважать международное право. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости», отвечая на вопрос о сохранении мира, в том числе на фоне заявлений США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Путин обвинил США в фактическом ведении линии «на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые связывают им руки в наращивании военного потенциала», а также в их избирательном исполнении. «Очевидно, что последствия такой политики будут самыми негативными. Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развертывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры», — пообещал Путин, уточнив при этом, что Россия «не заинтересована в новой гонке вооружений».

Москва открыта к диалогу по сохранению ДРСМД. В декабре 2018 г. она направила США «ряд конкретных предложений на этот счёт», уточнил Путин.

О намерении США выйти из ДРСМД президент страны Дональд Трамп заявил в октябре прошлого года. В декабре Госдепартамент США уточнил, что это произойдет в течение двух месяцев, если Россия не начнет выполнять свои обязательства в рамках договора.

Накануне, 15 января, Госдепартамент заявил, что разочарован ходом переговоров с Россией, которые от США вел замгоссекретаря США Андреа Томпсон. «Встреча была разочаровывающей, поскольку ясно, что Россия продолжает существенно нарушать договор и не предоставила планов по возвращению к его полному и поддающемуся проверке соблюдению», — говорилось в заявлении Томпсона.