Лавров обещал быстро ответить взаимностью в случае отмены санкций против России

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Лавров отрицает задержание Уилана для обмена на россиян

Арест в России гражданина США Пола Уилана не связан с перспективами его обмена на россиян, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции, посвященной дипломатическим итогам 2018 г.

«Если ваш вопрос подразумевает, что его арест связан с желанием провести обмен Уилана на кого-то из наших граждан, это абсолютно не соответствует действительности — мы никогда такими вещами не занимаемся. Еще раз говорю, он был задержан с поличным», — сказал Лавров. Министр отметил, что в российских исправительных учреждениях и СИЗО содержатся около 20 граждан США без двойного гражданства, и ни к одному из них у американских дипломатов нет такого внимания, как к Уилану. Он предложил журналистам самим сделать выводы из этого факта.

Лавров рассказал, что брат-близнец Уилана находится в России и ознакомлен с условиями, в которых тот содержится. «Каких-то претензий к этим условиям, по-моему, не существует», — сказал Лавров на итоговой пресс-конференции. Накануне Дэвид Уилан заявил The Moscow Times, что ни он сам, ни члены его семьи не намерены приезжать в Россию.

Сотрудники ФСБ 28 декабря задержали Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже. На следующий день он был арестован судом. ФСБ сообщала, что мужчину задержали «при проведении шпионской акции», по данным «Росбалта», его взяли при передаче флешки с секретной информацией. По словам брата Уилана, задержанный служил морским пехотинцем и приехал в Москву на свадьбу к другу, на которую в итоге не попал.

Позднее выяснилось, что Пол Уилан имеет еще три гражданства — Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в России получили от него запросы о помощи.

В прошлом году в США была арестована россиянка Мария Бутина по обвинению в работе в качестве иностранного агента. Изначально Бутина настаивала на невиновности, но в начале декабря заключила с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, сознавшись в сговоре с целью нанести вред США. В российском МИДе считают, что Бутину заставили «расписаться под абсолютно нелепыми обвинениями», официальный представитель министерства Мария Захарова назвала ее политической заключенной.