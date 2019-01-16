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Правозащитница рассказала об условиях содержания Улюкаева в колонии

Сообщения о VIP-камере и привилегированных условиях для Улюкаева не соответствуют действительности, сообщает BFM со ссылкой на заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

«Любой, кто туда нагрянет с проверкой, будет удивлен, потому что он находится абсолютно в одинаковых условиях с остальными осужденными. Это факт. Единственная поблажка — работа в библиотеке», — подчеркнула она. По словам Меркачевой, за тем, чтобы у бывшего министра не было никаких особых условий в колонии, следит «огромное количество недоброжелателей».

В целом жизнь бывшего чиновника в колонии проходит в атмосфере, похожей на армейскую систему, уточнила она. «Это колония строгого режима, осужденные живут в бараках (двухэтажные здания по принципу общежитий)», — пояснила Меркачева. Она добавила, что министр действительно периодически оказывается в больнице из-за состояния здоровья.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 г. признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Ему также восемь лет запрещено занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Улюкаев отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью. Ранее Telegram-каналы, в том числе Mash, сообщили, что для него там созданы особые условия. Так, по их данным, он содержится в медсанчасти колонии в отремонтированной палате. Его режим дня включает трехразовое питание и тихий час. Осужденному экс-министру якобы не нужно ходить на зарядку, перекличку или работу.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) позже опровергла эти сообщения. «Осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен», — говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН, которое приводит «Интерфакс».

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