Политика

Новости

Следствие попросило арестовать экс-директора производителя водки «Пять озер»

Следствие попросило арестовать бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) – Игоря Савельева. Соответствующее ходатайство поступило в Тверской суд Москвы. Заседание суда об избрании меры пресечения состоится сегодня 17 января, сообщил «Ведомостям» представитель суда.

О задержании в Москве по подозрению в мошенничестве Савельева первым со ссылкой на источники сообщил РБК. По информации издания, в отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В АСГ «Ведомостям» рассказали, что 15 января «люди из полиции» пришли непосредственно к Савельеву. Некоторое время они провели с ним в кабинете, после этого Савельев покинул офис в их сопровождении. Уходя, он сказал, что прекращает трудовой контракт с АСГ. Происходящее не связано с деятельностью компании, отметили в пресс-службе АСГ. Компания продолжает работу в обычном режиме. Новым гендиректором назначена финансовый директор АСГ Елена Тябутова.

Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 г. До этого он работал на руководящих постах в таких компаниях, как Wrigley, «Наш хлеб», «Акваника», «Русагро».