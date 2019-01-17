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Берлускони объявил о планах участвовать в выборах в Европарламент

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони будет участвовать в выборах в Европарламент. Об этом он сам объявил, выступая в Сардинии, передает ANSA.

«В своем прекрасном возрасте (Берлускони 82 года. – "Ведомости") я решил – из чувства ответственности – участвовать в европейских выборах, где недостает глубокого понимания мира», – сказал экс-премьер.

Выборы пройдут с 23 по 26 мая 2019 г. Голосование проводится в один тур по пропорциональной избирательной системе по национальным партийным спискам. Каждая из партий получает число мандатов, пропорциональное набранному проценту голосов.

Берлускони трижды избирался итальянским премьер-министром (1994 г., 2001 г., 2008 г.). Он один из богатейших жителей Италии. В 2018 г. политик занял 190-е место в списке богатейших людей Forbes, его состояние было оценено в $8 млрд.