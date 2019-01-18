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Оксфордский университет отказался от субсидий Huawei

Оксфордский университет решил приостановить получение пожертвований и грантов от китайской Huawei Technologies в связи с «общественным беспокойством, проявившимся в последние месяцы». Об этом сообщила South China Morning Post со ссылкой на решение университетского комитета по пожертвованиям.

Согласно заявлению, Оксфордский университет «не будет добиваться новых возможностей для получения средств» от Huawei и связанных с нею компаний. Текущие исследовательские проекты, проходящие при участии Huawei, будут продолжены. Пересмотр решения возможен минимум через три месяца. «Если вы поддерживаете контакты с кем-то из Huawei, это решение не запрещает вам дальнейших отношений, однако мы рекомендуем воздержаться от обсуждения конфиденциальной информации или коммерческих тайн», — говорится в сообщении.

По данным Associated Press, Huawei заявила, что ожидает от Оксфордского университета полных объяснений.

Накануне стало известно, что Федеральная прокуратура США начала уголовное расследование в отношении Huawei по подозрению в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров.

В декабре в Ванкувере задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Мэн — старшей дочери основателя компании Жэня Чжэнфэя — грозит экстрадиция в США по обвинению в мошенничестве с целью избежать американских санкций против Ирана. Сейчас она выпущена под залог. После ее ареста правительство Великобритании рекомендовало университетам «предельно внимательно» отнестись к финансовым отношениям с Huawei, отмечает South China Morning Post.

Ранее Huawei, по сути, лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР. В августе правительство Австралии запретило использовать оборудование Huawei и другой китайской компании — ZTE Corp. — при прокладке сети 5G в стране. Также в ноябре прошлого года власти Новой Зеландии запретили местной телекоммуникационной компании Spark New Zealand использовать оборудование Huawei в новой 5G-сети.