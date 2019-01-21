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СМИ узнали о попытке Абэ организовать еще один визит в Россию

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, прибывающий сегодня в Россию для переговоров с президентом страны Владимиром Путиным, работает над организацией еще одного своего визита в Москву. Для достижения договоренностей по рамочному соглашению относительно территориальных вопросов и по мирному договору он настроен вернуться весной, сообщает издание Mainichi со ссылкой на осведомленные источники.

Такая возможность будет обсуждаться на предстоящей завтра встрече Абэ с Путиным. Отмечается, что японский премьер намерен ослабить жесткую позицию Москвы по территориальному вопросу и выбрать приоритетные темы для переговоров. Завтрашний саммит станет третьим с ноября, когда лидеры двух стран договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе совместной декларации от 1956 г.

Правительство Абэ намерено достичь соглашения с Россией по мирному договору ко времени визита Путина в японскую Осаку для участия в саммите G20 в июне. До этого министры иностранных дел двух стран должны встретиться в Германии в феврале. Но человек, близкий к кабинету японского премьер-министра, заявил, что «перед G-20 необходим, по крайней мере, еще один саммит» между Абэ и Путиным.

«Чтобы полностью раскрыть потенциал отношений двух стран и еще больше продвинуть вперед наше сотрудничество, необходимо в скорейшие сроки разрешить ситуацию с отсутствием мирного договора между Японией и Россией», - заявил Абэ в интервью «Коммерсанту». Также он сообщил о намерении «продолжить тесные консультации с президентом Путиным и достичь взаимоприемлемого решения проблемы». Абэ заверил, что «полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору».

Сегодня же японское агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Абэ готов заключить мирный договор с Россией, если получит гарантии о последующей передаче Токио части южных Курильских островов. Речь идет о Шикотане и группе мелких необитаемых островов Хабомаи. Передачу Итурупа и Кунашира в Токио считают маловероятной и говорят о совместной хозяйственной деятельности.