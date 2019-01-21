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ФСБ пресекла деятельность группы, финансировавшей террористов в Сирии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) на юге России пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся финансированием воюющих в Сирии боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группа). Об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, сбор денег «под видом благотворительности» злоумышленники осуществляли на территории Краснодарского края, Республики Дагестан и Республики Адыгеи. Действиями членов «законспирированной ячейки» управляли эмиссары международной террористической организации с территории Сирии, а собранные на территории России денежные средства перечислялись членам «Исламского государства», сообщил ЦОС ФСБ.

По его информации, по подозрению в совершении преступления были задержаны три человека. Они дали признательные показания «по фактам вменяемых преступлений». Суд избрал им меру пресечения в виде ареста. В отношении арестованных расследуются три уголовных дела по ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности).

«В ходе мероприятий вскрыты, задокументированы схема и механизм финансирования членов террористической организации на общую сумму свыше 10 млн руб.», – отметил ЦОС. Во время обысков по адресам проживания подозреваемых обнаружены «средства коммуникаций, платежные инструменты, фискальные чеки» и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

Уголовная ответственность за помощь террористам наступает вне зависимости от суммы перечисленных им средств или оказанных финансовых услуг, напомнили в ЦОСе.