Кремль узнал от СМИ об идее Володина требовать компенсации от Украины для Крыма
В Кремле не знают о предложении спикера Госдумы Вячеслава Володина оценить потери Крыма от нахождения в составе Украины в течение 25 лет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Относительно того, является ли это какой-то новой инициативой или на чем зиждутся эти рассуждения, наверное, лучше все-таки узнавать в Госдуме», – передает слова Пескова «Интерфакс». По словам пресс-секретаря президента, он впервые услышал о такой инициативе Володина от СМИ.
Володин 15 марта на совместном заседании совета Госдумы и Госсовета Крыма заявил, что Киев на протяжении 25 лет проводил в отношении полуострова разрушительную политику. По его мнению, власти Украины должны возместить Крыму потери, и не только материальные. Володин на заседании призвал всех присутствовавших заняться этим вопросом безотлагательно.
С 1990-х гг. и до 2014 г. Крым входил в состав Украины. В 2014 г. полуостров вошел в состав России после референдума, на котором более 90% населения региона проголосовали за то, чтобы полуостров стал частью России. Украина, ЕС и США считают проведение референдума незаконным. Они ввели против Москвы санкции.