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СМИ узнали о намерении Байдена баллотироваться на пост президента США

Бывший вице-президент США сообщил полусотне своих сторонников о планах баллотироваться на пост президента от демпартии в 2020 г. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомый с вопросом источник. Байден попросил их о помощи со сбором пожертвований от крупных спонсоров, чтобы он мог в короткие сроки собрать несколько миллионов долларов для начала кампании.

В беседе со сторонниками Байден высказывал обеспокоенность тем, что не сможет сразу собрать необходимые для старта миллионы долларов через онлайн-пожертвования, как это сделали его потенциальные конкуренты. Так, бывший член палаты представителей Бето О'Рурк за 24 часа собрал $6,1 млн, а сенатор от Вермонт Берни Сандерс – $5,9 млн за то же время.

Ранее Байден заявлял о возможном выдвижении своей кандидатуры, но официально не подтверждал эту информацию. 17 марта он допустил оговорку о своих планах бороться за главный пост США. «У меня самый прогрессивный послужной список среди тех, кто баллотируется… Среди тех, кто мог бы баллотироваться», – сказал он на встрече со сторонниками демпартии. Оговорка стала поводом для нападок со стороны действующего президента США, республиканца Дональда Трампа. «Привыкайте, еще один человек с низким IQ», – написал он в своем твиттере.

На егодняшний день у Байдена самый высокий уровень поддержки из всех демократических кандидатов. По данным совместного опроса CNN и SSRS, его рейтинг – 28%, тогда как у его ближайшего конкурента Сандерса – 20%. На третьем месте – сенатор от Калифорнии Камала Харрис с 12%.