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Росгвардия прокомментировала «несанкционированный перформанс» в Третьяковке

«Несанкционированный перформанс» в Третьяковской галерее произошел вне зоны ответственности Росгвардии, заявили «Интерфаксу» в ведомстве. 20 марта в зале Врубеля в Лаврушинском переулке «некие современные художники» провели перформанс, в рамках которого по залам прошел полуобнаженный мужчина, сообщили агентству в пресс-службе музея.

Там уточнили, что угрозы для посетителей и предметов искусства во время перформанса не было. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, в свою очередь, заявил, что инцидент произошел вне зоны ответственности поста ведомства – он находится на входе в музей. По его словам, постов Росгвардии на выходе из музея нет, об инциденте ведомство узнало от сотрудников Третьяковки.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мужчину ищет московская полиция. По его словам, мужчина пришел в галерею, разделся до нижнего белья перед картиной художника Михаила Врубеля «Христос в Гефсиманском саду», после чего «ушел быстро, и его не удалось задержать сразу». Полицию вызвали сотрудницы музея.

Это не первый инцидент, происшедший в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. 27 января из музея украли картину Куинджи «Ай-Петри. Крым». Подозреваемый в краже Денис Чуприков снял полотно со стены на глазах у посетителей выставки и скрылся. Его обнаружили на следующий день, он арестован. У Чуприкова нашли пропавшую картину. В мае прошлого года посетитель Третьяковки повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына»). Мужчина разбил металлическим столбиком ограждения стекло картины и нанес несколько ударов по полотну, порвав его в трех местах.

После этих двух инцидентов директор Третьяковская галерея Зельфира Трегулова заявляла, что музей намерен усилить систему безопасности. По ее словам, в галерее теперь постоянно проходят тренинги для музейных смотрителей и сотрудников службы безопасности, планируется проводить совместные тренинги с представителями Росгвардии.

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