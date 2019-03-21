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СМИ узнали о готовящемся обновлении устава «Справедливой России»

В партии «Справедливая Россия» под руководством Сергея Миронова может появиться должность зампреда с широким кругом полномочий. Это следует из проекта основных поправок к уставу, которые планируется одобрить на съезде партии 21 апреля, пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с документом. Ранее собеседники издания отмечали, что должность готовится под недавно вступившего в партию бизнесмена консервативных взглядов, руководителя холдинга «Царьград» Константина Малофеева.

Зампред партии будет избираться не съездом, а президиумом центрального совета из числа его членов по предложению председателя партии, которым, как ожидается, останется Миронов. Прекратить полномочия второго человека в партии сможет только съезд или президиум по инициативе партлидера.

Зампред будет возглавлять президиум центрального совета, постоянно действующий орган оперативного управления партии, и подписывать все принятые им документы. Он же будет организовывать подбор кандидатов «на выборах всех уровней», а также «вносить предложения» лидеру партии «о выделении денежных средств для финансирования избирательных кампаний партии и ее структурных подразделений». По согласованию с первым лицом партии, его зам сможет предлагать кандидатов в секретари президиума центрального совета. Также будущий зампред сможет выступать «с официальными заявлениями от имени партии». В остальных парламентских партиях второго лица с такими полномочиями нет.

Малофеев вступил в «Справедливую Россию» 12 марта. Этот шаг бизнесмен мотивировал «привлекательностью идей справедливости». Собеседники издания в партии видят в нем потенциального ключевого инвестора, который призван «курировать перезагрузку» «Справедливой России». Широкую известность бизнесмен получил во время конфликта в Донбассе. В июле 2014 г. Главное следственное управление МВД Украины возбудило против него уголовное дело по подозрению в создании вооруженных формирований.