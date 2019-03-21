Новая Зеландия запретит полуавтоматическое оружие после расстрела мечетей
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о готовящемся запрете на полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки военного образца, сообщает Reuters. По ее словам, новый закон будет принят к 11 апреля. Правительство намерено разработать схему выкупа попадающего под запрет оружия.
Причиной решения о запрете полуавтоматического оружия стала трагедия в городе Крайстчерч. Там 15 марта неизвестные устроили стрельбу в двух мечетях, в одной из которых находилось около 300 человек. В результате инцидента погибли 50 человек, еще 40 получили ранения. По подозрению в причастности к нападению были задержаны три человека, но сейчас единственным обвиняемым в совершении теракта остается 28-летний австралиец Брентон Таррант.
Перед нападением Таррант опубликовал в Facebook 74-страничный «манифест», объясняющий его мотивы. В нем молодой человек заявил о ненависти к мигрантам и пообещал совершить теракт. За несколько минут до нападения письмо от Тарранта с аналогичным манифестом поступило в офис премьера Новой Зеландии. В нем не было указаний ни на место, ни на детали планировавшегося теракта. Аналогичные письма были отправлены еще более 30 политикам.