Экс-чиновник ЦРУ спрогнозировал визит Ким Чен Ына в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын стремится посетить Россию, чтобы продемонстрировать сближение с Москвой на фоне охлаждения с США. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейское издание Donga Ilbo, которое приводит слова экс-директора центра по вопросам Кореи Эндрю Кима. Такой прогноз он дал на закрытой лекции в Сеуле.
Ким Чен Ын может совершить свою первую поездку в Россию после срыва саммита с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме, состоявшегося в конце февраля. Тогда стороны не смогли достичь соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон обвинил Пхеньян в требовании отменить все санкции, в КНДР это опровергли. Американские экспертные центры фиксировали активность северокорейцев на ракетных и ядерных объектах.
Агентство отмечает, что последнее время Пхеньян наращивает свои дипломатические усилия на российском направлении. В этом месяце три высокопоставленных чиновника Северной Кореи совершают визиты в Россию. При этом разрыва отношений с США экс-чиновник ЦРУ не ожидает.