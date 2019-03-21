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Врио губернатора Мурманской области назначили замминистра строительства и ЖКХ

Президент Владимир Путин назначил заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса врио губернатора Мурманской области, говорится на сайте Кремля. Указ о назначении Чибиса предусматривает отставку Марины Ковтун, которая руководила регионом с 2012 г. и попросила президента освободить ее от занимаемой должности по собственному желанию.

Чибис неплохо зарекомендовал себя в создании новой конфигурации регулирования ЖКХ, считает политолог Дмитрий Орлов. Кроме того, он не имеет отношения к элитным и бизнес-группам Мурманской области, что является скорее позитивной характеристикой, в том числе и для населения.

Чибис стал заместителем министра в декабре 2013 г. и в течение более пяти лет курировал реформу жилищно-коммунального хозяйства, в том числе реформу оплаты и нормативов коммунальных услуг, привлечение частных инвестиций в отрасль, проект «Умный город». С октября 2014 г. он также является Главным государственным жилищным инспектором России. У Чибиса богатый опыт работы на госслужбе: в 2004–2005 гг. он работал советником губернатора Рязанской области, в 2006–2007 гг. – в министерстве регионального развития (предшественник Минстроя), в 2007–2008 гг. – в Федеральном агентстве по жилищному строительству и ЖКХ.

Отставка Ковтун – четвертая с начала недели. Во вторник, 19 марта, в отставку подал руководитель Челябинской области Борис Дубровский. В среду, 20 марта, заявление об отставке подали глава Алтая Александр Бердников и глава Калмыкии Алексей Орлов.