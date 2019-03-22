ФСБ начала обыски в трех городах по делу о хищении денег оборонзаказа
ФСБ проводит обыски в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве по уголовному делу о хищении денег гособоронзаказа, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обыски проходят по делу по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Оно возбуждено по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области денег, которые были выделены в рамках гособоронзаказа и федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.
О каких именно предприятиях и каком размере ущерба идет речь, ФСБ не уточнила.
Вместе с ФСБ мероприятия проводит следственный департамент МВД России и управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Москве. Изымается документация, отметила служба.