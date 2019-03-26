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Минобороны подтвердило гибель в Сирии трех российских военнослужащих

Трое российских военнослужащих погибли в Сирии в конце февраля в бою с террористами, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Они «попали в засаду группы боевиков», возвращаясь на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор. «После завязавшегося боя российские военнослужащие пропали без вести», — сказали в Минобороны. Позже факт их гибели был подтвержден.

Российские военные установили нападавших. «Бандгруппа из более 30 боевиков, причастная к нападению на автомобиль с российскими военнослужащими, уничтожена», — рассказали в ведомстве.

Как сообщил BBC родственник одного из военнослужащих, атакованных боевиками, майора Сухроба Каримова, последний раз он выходил на связь 22 февраля. Через несколько дней родителям позвонили из Минобороны и рассказали, что Каримов находился в атакованном УАЗике. «Вместе с ним в машине были два полковника», рассказал собеседник информационной службы. Позже родителей Каримова пригласили для сдачи ДНК в военный госпиталь имени Бурденко, для опознания останков погибших, но по результатам анализа ДНК не совпало. «Так что скоро месяц будет, как он пропал без вести», — уточнил собеседник.

В начале марта украинский военный эксперт, депутат верховной рады от «Народного фронта» и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что командование ВС России скрывает «данные об обстоятельствах, которые приводят к потере личного состава в зонах ведения боевых действий». По его данным, в результате инцидента 22 февраля, погибли четверо российских военнослужащих. Среди них был полковник Альберт Омаров, командир 3-й отдельной бригады специального назначения, постоянно дислоцирующейся в Тольятти. По данным Тымчука, погибший полковник «принимал активное участие в боевых действиях на территории Украины». В Минобороны это заявление не комментировали.