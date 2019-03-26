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Политика
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Пентагон сообщил об успешном испытании перехвата баллистической ракеты

Ведомости
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Агентство по противоракетной обороне США впервые в рамках учений выпустило две противоракеты по межконтинентальной баллистической ракете без боеголовки, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Пентагона. Ракета-мишень была запущена с полигона Рейгана на Маршалловых островах, перехватчики – из подземных шахт в южной Калифорнии, они поразили цель над Тихим океаном.

До сих пор военные США не запускали по ракете-мишени более одного перехватчика. На этот раз первая противоракета поразила головную часть мишени, на которой мог быть установлен боевой заряд, а вторая – ту часть, где мог быть блок индивидуального наведения. Американские военные пояснили, что такой подход в реальном бою повышает шансы поразить входящую ракету, которая может содержать приманки и другие уловки.

Результаты теста «демонстрируют, что у нас есть надежное средство против реальной угрозы», приводит AP слова директора агентства Сэмюэля Гривза. По его данным, система сработала так, как это и было запланировано.

Пентагон вкладывает миллиарды долларов в расширение арсенала ракетных перехватчиков, базирующихся в форте Грили на Аляске, отмечает агентство. Так в запросе Пентагона на 2020 финансовый год, направленном в конгресс в начале марта фигурировала сумма в $9,4 млрд.

Политика
Новости

Палата представителей США приняла акт об энергетической безопасности Европы от России

Ведомости
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Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, направленный на защиту европейских стран от энергетических ресурсов и влияния России, сообщает Bloomberg. Проект предполагает выделение Госдепартаменту $580 млн в 2021 финансовом году на эти цели, а также на стимулирование альтернативных инвестиций.

Одобренный палатой представителей законопроект «О европейской энергетической безопасности и диверсификации 2019 г.» направлен на «оказание помощи европейским и евразийским государствам в уменьшении их зависимости от энергетических ресурсов» таких стран как «Российская Федерация, которая использует природный газ для принуждения, подавления и влияния на другие» правительства, говорится в документе.

Спасение от российского влияние должно выражаться в увеличении частных и государственных инвестиций США на европейских энергетических рынках, а также в увеличении экспорта американских ресурсов и технологий. Отдельно указывается, что Госдепартамент должен оказывать «дипломатическую и политическую поддержку» Европейской комиссии, а также европейским и евразийским странам, по мере необходимости, «чтобы устранить любые препятствия на пути развития [указанных в документе] проектов».

Документ предполагает ежегодный отчет Белого дома перед международными комитетами обеих палат конгресса о проектах, направленных на уменьшение российского влияния. Такие отчеты администрация должна предоставлять в течение семи лет после принятия закона. В них должны содержаться описание роли США в указанных проектах, сумма и форма финансирования, а также информация о прогрессе в их реализации. Для принятия закона необходима его поддержка в сенате и Белом доме.

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Политика
Новости

Минобороны подтвердило гибель в Сирии трех российских военнослужащих

Ведомости
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Трое российских военнослужащих погибли в Сирии в конце февраля в бою с террористами, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Они «попали в засаду группы боевиков», возвращаясь на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор. «После завязавшегося боя российские военнослужащие пропали без вести», — сказали в Минобороны. Позже факт их гибели был подтвержден.

Российские военные установили нападавших. «Бандгруппа из более 30 боевиков, причастная к нападению на автомобиль с российскими военнослужащими, уничтожена», — рассказали в ведомстве.

Как сообщил BBC родственник одного из военнослужащих, атакованных боевиками, майора Сухроба Каримова, последний раз он выходил на связь 22 февраля. Через несколько дней родителям позвонили из Минобороны и рассказали, что Каримов находился в атакованном УАЗике. «Вместе с ним в машине были два полковника», рассказал собеседник информационной службы. Позже родителей Каримова пригласили для сдачи ДНК в военный госпиталь имени Бурденко, для опознания останков погибших, но по результатам анализа ДНК не совпало. «Так что скоро месяц будет, как он пропал без вести», — уточнил собеседник.

В начале марта украинский военный эксперт, депутат верховной рады от «Народного фронта» и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что командование ВС России скрывает «данные об обстоятельствах, которые приводят к потере личного состава в зонах ведения боевых действий». По его данным, в результате инцидента 22 февраля, погибли четверо российских военнослужащих. Среди них был полковник Альберт Омаров, командир 3-й отдельной бригады специального назначения, постоянно дислоцирующейся в Тольятти. По данным Тымчука, погибший полковник «принимал активное участие в боевых действиях на территории Украины». В Минобороны это заявление не комментировали. 

Бизнес
Новости

Airbus поставит в Китай 300 самолетов на $35 млрд

Ведомости
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Авиастроительный концерн Airbus и китайская компания China Aviation Supplies Holding Company подписали соглашение о поставке 300 самолетов, сообщается на сайте Airbus.

Соглашение включает 290 самолетов серии A320 и 10 самолетов серии A350 XWB. Оно было подписано в Париже в присутствии главы КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Airbus не раскрыл сумму сделки. Le Figaro пишет, что общая каталожная стоимость заказа оценивается в $35 млрд. Елисейский дворец упоминал о сделке на сумму 30 млрд евро.

К концу января 2019 г. парк эксплуатируемых самолетов Airbus в Китае составлял около 1730 самолетов. Из них 1455 самолетов серии A320 и 17 самолетов серии A350 XWB. Airbus прогнозирует, что в ближайшие 20 лет Китаю потребуется около 7400 новых пассажирских и грузовых самолетов. Это составляет 19% мирового спроса.

Технологии
Новости

Apple представила стриминговый сервис и кредитную карту

Ведомости
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Apple представила стриминговый сервис Apple TV+. Презентация, которая прошла в зале, названном в честь основателя Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния), транслировалась на сайте компании.

Сервис предполагает подписку на выбранные пользователями телеканалы. В нем не будет рекламы и есть возможность смотреть видео в офлайне. Среди доступных каналов – HBO, Amazon, Hulu. Сервис будет доступен более чем в 100 странах, им можно будет начать пользоваться на iPhone и iPad в мае этого года, а осенью – на Mac. Также он будет доступен, в частности, на Smart TV – на телевизорах Samsung, LG, Sony.

Также Apple представила Apple Card – кредитную карту, созданную в сотрудничестве с Goldman Sachs и Mastercard. Оформить выпуск карты можно будет через приложение Wallet. У карты будет опция кэшбэка (Daily Cash): 3% – за покупки напрямую у Apple и 2% – за все остальные покупки. Также можно будет получить на руки карту Apple Card из титана, но на ней не будет никаких данных – ни номера, ни кода безопасности, ни даты истечения срока ее действия; вся эта информация будет храниться в приложении Wallet. По такой карте кэшбэк составит 1%. Обслуживание обеих карт будет бесплатным, кредитная ставка на презентации не называлась. Сервис будет доступен с лета только в США. Появится ли он в других странах, Apple не сообщила.

Кроме того, Apple представила еще два сервиса – подписки на новости и журналы Apple News+, а также подписки на игры – Apple Arcade. Apple News+ позволяет получить доступ более чем к 300 изданиям за $9,99 в месяц. Среди доступных в нем изданий – Los Angeles Times и The Wall Street Journal. Сервис будет запущен в США и Канаде, а позже – в Великобритании и Австралии. В сервисе Apple Arcade по подписке можно получить доступ более чем к 100 играм. С помощью сервиса можно играть на iPhone, iPad и Apple TV. Есть возможность играть без интернета. Сервис будет доступен с осени 2019 г. более чем в 150 странах. Цену подписки во время презентации не назвали.

Политика
Новости

Арабские страны назвали ничтожным решение США признать Голаны частью Израиля

Ведомости
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Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты частью Израиля является «ничтожным по форме и по существу», заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в коммюнике, текст которого приводит «РИА Новости». «Это заявление США ничего не меняет в статусе Голанских высот. Голаны – это оккупированная сирийская земля», – подчеркнул генсек. Политик добавил, что решение США нарушает нормы международного права и «снижает авторитет Вашингтона на Ближнем Востоке и во всем мире».

Трамп 25 марта подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать «десятилетия назад». Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.

Голанские высоты – спорная территория, на которую претендуют Израиль и Сирия. До 1967 г. они являлись частью Сирии, но во время Шестидневной войны в начале июля 1967 г. две трети высот были заняты Израилем. В декабре 1981 г. парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

Совет Безопасности ООН, куда входит и Россия, отказался признать это решение. Российское Министерство иностранных дел выразило опасения, что решение Вашингтона может привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке.

Лига арабских государств была создана в 1945 г. Она объединяет 18 арабоязычных стран, Палестину и три мусульманские страны Восточной Африки (Коморы, Сомали и Джибути). Штаб-квартира ЛАГ находится в Каире.

Политика
Новости

Израиль нанес удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа

Ведомости
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Израиль нанес удары по объектам палестинского движения «Хамас» в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщается в твиттере израильской армии.

В сообщении отмечается, что удар был нанесен по трехэтажному зданию, которое израильская армия считает секретной штаб-квартирой «Хамаса». The Jerusalem Post сообщает, что также были атакованы военно-морская база и тренировочный лагерь «Хамаса».

Ранее ракета, запущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в поселении Мишмерет, пишет Haaretz. В результате пострадали семь человек. Израильская армия считает, что ракета была запущена с позиций «Хамаса».

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил в связи с инцидентом, что Израиль имеет полное право на самооборону.

Политика
Новости

Трамп признал Голанские высоты частью Израиля

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это произошло в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который находится с визитом в США. Трансляция их встречи велась на странице Белого дома в Twitter. «Это должно было произойти десятилетия назад», – сказал Трамп.

Министерство иностранных дел Сирии, которая считает Голаны своей территорией, назвало решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом для арабских стран. Признание Голан частью Израиля является агрессией против суверенитета и территориальной целостности Сирии, добавило ведомство. Российский МИД выразил опасения, что решение Вашингтона может привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

Голанские высоты – спорная территория, на которую претендуют Израиль и Сирия. До 1967 г. они являлись частью Сирии, но во время Шестидневной войны в начале июля 1967 г. две трети высот были заняты Израилем. В декабре 1981 г. парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

Совет Безопасности ООН, куда входит и Россия, отказался признать это решение. Генеральная ассамблея ООН неоднократно называла решение Израиля занять эту территорию незаконной и призывала вернуть Голаны Сирии.

Политика
Новости

Социологи предсказали победу Зеленского на выборах президента Украины

Ведомости
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Актер Владимир Зеленский выйдет во второй тур выборов президента Украины и победит, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По результатам опроса из всех граждан Украины в возрасте 18 лет 19,5% проголосовали бы за Зеленского, 10,3% – за действующего президента Петра Порошенко, 7,6% – за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. При этом почти четверть – 24,7% – не решили, за кого будут голосовать.

Среди тех, кто определился с кандидатом и намерен пойти на выборы, 32,1% проголосовали бы за Зеленского, 17,1% – за Порошенко, 12,5% – за Тимошенко.

Кроме того, согласно итогам опроса Зеленский выигрывает во втором туре и у Порошенко, и у Тимошенко, и у лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (43 против 17,6%, 39,1 против 20%, 37,7 против 27,7% голосов соответственно).

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. В списке кандидатов – 39 человек.

Финансы
Новости

Суд отклонил иск «Траста» к «дочке» «Рост банка» на 205 млрд рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции», передает агентство «Прайм» из зала суда. «Траст» также просил суд обязать «Рост инвестиции» вернуть эти деньги «Рост банку».

Сделка состоялась в сентябре 2017 г., когда бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию «Рост банка». Шишханов, а также Микаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» были указаны в иске в качестве третьих лиц. Ответчиком выступало только ООО «Рост инвестиции».

Представитель «Траста» в суде настаивал на том, что внесение средств в уставный капитал «Рост инвестиций» было нацелено на вывод активов из банка. По его словам, деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.

Представитель Шишханова заявил, что «Рост банк» в результате этой и ряда других сделок получил контроль над девелоперскими компаниями «Интеко» и А101, а также холдингом «Русгрэйн». Группа «Интеко» была создана Еленой Батуриной, супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 г., вскоре после отставки Лужкова, Батурина продала 95% компании Шишханову, а в 2017 г. 87,5% акций «Интеко» консолидировал «Рост банк».

Центробанк в 2014 г. принял решение о санации «Рост банка», входившего на тот момент в сотню крупнейших банков в России. «Дыра» в капитале «Рост банка» и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 млрд руб. Санатором сначала был Бинбанк, потом сам Шишханов. В 2017 г. ЦБ забрал «Рост банк» и Бинбанк в свой Фонд консолидации банковского сектора.

Бизнес
Новости

Суд заочно арестовал бывшего гендиректора «Газпром промгаза»

Ведомости
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Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего главу «Газпром промгаза» Александра Карасевича, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 620 млн руб., сообщает «РИА Новости».

Суд также наложил арест на две его квартиры в Москве, дачный участок, два машино-места и деньги в разной валюте на общую сумму 9 млн руб.

Следователь Андрей Бехтин рассказал агентству, что ФНС была признана потерпевшей стороной по этому делу. Она заявила гражданский иск к Карасевичу на 1,2 млрд руб.

По версии следствия, компания «Лорес», которую на момент создания возглавлял Карасевич, уклонялась от уплаты налогов, в том числе выполняя контракты для дочерней организации «Газпрома». Защита утверждает, что Карасевич к компании никакого отношения не имеет и «ни одного документа он не подписал».

Карасевич руководил «Газпром промгазом» с 1999 по 2013 г. Он доктор технических наук, был профессором и заведующим кафедрой экономики региональной энергетики и энергоэффективности РГУ нефти и газа им. Губкина.

Политика
Новости

Московский суд начал слушать дело о попытке госпереворота в Казахстане

Ведомости
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В Нагатинском суде Москвы в понедельник начался процесс по делу политтехнолога Петра Милосердова, которого обвиняют в организации государственного переворота в Казахстане (ст. 282.1 УК). По версии следствия, он вместе с осужденным ранее лидером оппозиции Александром Беловым (Поткиным) создавал экстремистское сообщество для дестабилизации обстановки в республике, нагнетания межнациональных конфликтов и создания напряженной обстановки с целью изменения конституционного строя в стране. Но если поводом для преследования Белова стал запрос от генпрокуратуры Казахстана, то в отношении Милосердова российские власти действовали по своей инициативе.

В 2016 г. Мещанский суд Москвы признал Белова виновным в отмывании денег и экстремистской деятельности, приговорив к 7,5 г. колонии. Финансовая часть обвинения касалась отмывания 5 млрд руб. казахского банка БТА. Впрочем, уже в следующем году приговор в этой части был отменен апелляционной инстанцией, а дело об экстремизме возвращено на доследование.

Сам Милосердов утверждает, что вся его подрывная деятельность сводится к социологическому исследованию, которое он по просьбе Белова провел в Казахстане в 2012 г. И что подлинной целью его уголовного преследования было желание получить показания против оппозиционера. В любом случае, срок давности по вменяемому ему преступлению составляет 6 лет и к моменту его ареста в начале 2018 г. он уже истек. Кроме того, конституционный строй других стран не охраняется российским Уголовным кодексом, доказывает он.

В понедельник в суде прокурор огласил обвинительное заключение, рассказал адвокат Милосердова Алексей Чернышев. Суд также заслушал показания свидетеля Александра Михайленко – это оперуполномоченный, который принял участие в задержании политтехнолога. Всего, по словам адвоката, в деле фигурируют более сорока свидетелей, в основном это граждане Казахстана, дававшие показания по делу Белова. Сам оппозиционер также числится в списке свидетелей, знает Чернышев. Следующее заседание назначено на 5 апреля.

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