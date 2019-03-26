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Конгрессмены США проголосовали за проект снижения российского влияния в Венесуэле

Палата представителей США приняла законопроекты, направленные на ограничение роли России в Венесуэле и усиление американского гуманитарного влияния, сообщает Miami Herald. Речь идет о законе, смягчающем российско-венесуэльскую угрозу, об акте по ограничению вооружений Венесуэлы и документе о гуманитарной помощи этой стране как минимум на $150 млн в 2020–2021 финансовых годах.

Первый документ направлен против усиления российского влияния в Венесуэле. «Увеличение присутствия Российской Федерации в Западном полушарии вызывает обеспокоенность», – говорится в документе. Законодатели напомнили, что в декабре 2018 г. Россия направила в Венесуэлу два бомбардировщика Ту-160, которые могут нести как обычные, так и крылатые ядерные ракеты, для совместных учений с венесуэльскими военными. Это было воспринято как помощь президенту Николасу Мадуро, отставки которого требовала оппозиция. В документе также упоминается, что для личной охраны Мадуро из России были высланы «подрядчики, связанные с группой Вагнер». Уже после того как председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о непризнании результатов президентских выборов и провозгласил себя временным президентом страны, Мадуро вновь обратился к России за финансовой поддержкой, уточняется в документе.

В числе финансовых мер российской поддержки называются кредиты PDVSA на $6,5 млрд, а также на $1,5 млрд под залог 49,9% акций Citgo, американской нефтеперерабатывающей «дочки» венесуэльской госкомпании. «Дефолт может привести к потенциальному владению Россией энергетической инфраструктурой США», – отмечается в документе. Законодатели требуют от администрации оценки его угроз от сотрудничества России и Венесуэлы и разработки стратегии противодействия этому. Речь идет в том числе об отзыве виз и запрете на въезд в США россиянам, которых госдепартамент заподозрит в поддержке сил безопасности Венесуэлы.

Законопроект об ограничении вооружений Венесуэлы предполагает составление списка всех иностранцев, участвовавших в сделках, связанных с формированием системы безопасности страны, а также контроль за силами, которые используются для нападения, запугивания или убийства общественных деятелей и политических активистов, таких как Хуан Гуайдо.