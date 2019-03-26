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Британский парламент попытался взять Brexit под свой контроль

Депутаты парламента Великобритании в понедельник ночью 329-ю голосами против 302 высказались за то, чтобы попытаться найти вариант, альтернативный плану премьер-министра Терезы Мэй. Мэй хотела в понедельник снова вынести на голосование договоренность о выходе из ЕС, которую она достигла с Брюсселем, но которую уже дважды отвергали парламентарии. На прошлой неделе ЕС разрешил Великобритании перенести дату Brexit с 29 марта на 22 мая, если парламент одобрит план Мэй; в противном случае до 12 апреля Лондон должен «указать дальнейший путь» и покинуть ЕС в эту дату.

В итоге в понедельник парламент поддержал предложение провести серию справочных голосований по другим вариантам Brexit, чтобы посмотреть, получит ли какой-нибудь из них поддержку. Недовольство планом и действиями премьера растет в том числе в ее правительстве, три члена которого поддержали предложение передать контроль над процессом Brexit парламенту и подали в отставку.

Некоторые депутаты – сторонники ЕС надеются, что справочное голосование, которое должно состояться в среду, заставит правительство передоговориться с Брюсселем и заключить соглашение, в результате которого Великобритания, покинув ЕС, будет достаточно тесно связана со своим крупнейшим торговым партнером или даже вовсе не станет выходить из блока, пишет The Wall Street Journal.

Решение парламента означает, что он сможет выносить на рассмотрение законопроекты без одобрения правительства, тогда как сейчас оно решает, какие вопросы ставить на голосование. Мэй заявила, что правительство не обязано будет поддерживать то решение, которое наберет большинство в парламенте.

Марш против Brexit