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Правозащитник рассказал об условиях содержания Абызова в СИЗО

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, находится в одной камере вместе с подозреваемым в убийстве, а также с ранее судимым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова. По его словам, это является нарушением, потому что несудимые и судимые должны содержаться отдельно.

Сам Абызов говорит, что при задержании правоохранительные органы не применяли к нему физическую силу и общались с ним корректно, отмечает Мельников. «Нет, ребята нормальные, не было ни оскорблений, ничего. Корректно, уважительно и качественно», – цитирует «Московский комсомолец» Абызова.

Во вторник, 26 марта, Абызова задержали в Москве, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. По данным следствия, с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. бывший министр был бенефициаром офшоров и возглавил преступное сообщество. Абызов не признает своей вины. В среду, 27 марта, Басманный суд Москвы изберет меру пресечения для бывшего министра.

Абызов в январе 2012 г. занял пост советника президента Дмитрия Медведева по делам открытого правительства. В мае того же года он перешел на должность министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Абызов проработал на этом посту шесть лет.

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