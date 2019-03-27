Политика

Новости

ЦИК передал депутатский мандат Алферова лидеру красноярского отделения КПРФ

Мандат депутата Госдумы Жореса Алферова передан депутату заксобрания Красноярского края, лидеру регионального отделения КПРФ Петру Медведеву. Такое решение принял Центризбирком на заседании 27 марта.

Как напомнила секретарь ЦИК Майя Гришина, КПРФ решила передать мандат бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину, но это решение отменено Мещанским судом. Теперь право передачи вакантного мандата переходит к ЦИК, который определил победителя, исходя из наибольшего количества голосов, поданных избирателями за кандидатов в региональных группах, поскольку общефедеральная часть списка КПРФ исчерпана. Медведев – первый номер в региональной группе «Республика Хакасия, Красноярский край».

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин заявил, что комиссия не должна была принимать решение по мандату, так как решение Мещанского суда не вступило в законную силу. По его словам, оно оспорено партией.

Зампред ЦИК Николай Булаев назвал решение о передаче мандата «единственно верным».

14 марта президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат, ставший вакантным после смерти физика Жореса Алферова. Но ЦИК отказался передать ему мандат, а Мещанский суд признал решение ЦК КПРФ незаконным. Партия обжаловала решение ЦИК в Верховном суде, но тот не стал рассматривать жалобу.