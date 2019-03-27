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Силуанов заявил о негативном отношении к задержанию Абызова

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, передает «РИА Новости».

«Суд разберется. Надеюсь, что все будет хорошо», – ответил Силуанов на вопрос журналистов, верит ли он в виновность или невиновность бывшего министра.

Ранее пресс-секретарь правительства Олег Осипов сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев проинформирован о возбуждении уголовного дела против Абызова. Он подчеркнул, что претензии следователей к нему касаются коммерческой деятельности, а не исполнения обязанностей министра.

Накануне Следственный комитет сообщил о задержании Абызова. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он и еще пятеро фигурантов уголовного дела похитили 4 млрд руб. путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей».