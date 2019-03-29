Политика

Новости

СМИ сообщили о начале разработке Абызова за два года до ареста

Обвиняемого в хищении 4 млрд руб. Михаила Абызова сотрудники ФСБ начали прослушивать как минимум за два года до его задержания. Об этом сообщает РБКсо ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

В деле фигурируют расшифровки записей бесед Абызова с другим обвиняемым, гендиректором подконтрольной ему компании «Ру Ком» Николаем Степановым, датированных 2017-2019 гг. «В течение двух лет в отношении Абызова проводились оперативно-технические мероприятия», — подтвердил собеседник близкий к СКР. При этом фигурирующие в деле события датированы 2011-2012 гг.

Расшифровки легли в основу дела Абызова, утверждали в суде представители обвинения. Защитник Абызова Сергей Дрозд настаивает, что в расшифровках нет данных о создании экс-министром «открытого правительства» преступного сообщества. Записанные ФСБ разговоры Абызова со Степановым — это беседы «на бытовые темы», подтверждает адвокат Степанова Владимир Старинский.

Помимо создания преступного сообщества (ст. 210 УК) Абызову вменяется также мошенничество (ч.4 ст. 159 УК). Дело возбуждено на основе рапорта Службы экономической безопасности ФСБ России, а не по заявлению потерпевших, уточнил Старинский. Следствие полагает, что Абызов, владевший 95% акций компаний СИБЭКО и РЭС организовал серию сделок в результате которой их стоимость была завышена со 156,1 млн до 4 млрд руб. Не знавшие об этом миноритарии СИБЭКО понесли убытки, считают в СКР.