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Зеленский набирает более 30% по итогам обработки четверти протоколов

Актер и шоумен Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирует с результатом 30,03% по итогам обработки 26,35% протоколов голосования в первом туре президентских выборов на Украине, прошедших накануне. По данным на сайте ЦИК Украины, во второй тур пока выходит действующий президент Петр Порошенко с 16,78%. У лидера партии «Батькивщина», экс-премьера Юлии Тимошенко – 13,30%. На четвертом месте – лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» с 11,33%.

Явка на выборах составила 63,52%. Наиболее высокой она оказалась в Киеве (68,01%), Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, наименее – в Закарпатской (46,99%), Луганской (56,76%), Херсонской (57,65%), Одесской (58,44%) и Донецкой (59,51%) областях.

В штабе «Батькивщины», ведущей параллельный подсчет голосов, настаивают, что Тимошенко выходит во второй тур. «У нас обработано уже 63,51% бюллетеней, и в результате этого мы имеем следующие результаты: Зеленский – 28,1%, Тимошенко – 16,1%, действующий президент Петр Порошенко – 15,2%», – приводит ТАСС слова представителя штаба Сергея Соболева.

По данным «Национального экзитпола», во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко с результатом 30,6% голосов и 17,8% соответственно. У Тимошенко есть шанс на 14,2%. Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов.