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Политика
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Путин подведет итоги оружейного экспорта-2018

Ведомости
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Президент Владимир Путин в ближайшее время проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к Кремлю и правительству источники. Изначально мероприятие планировалось на середину марта, но сместилось из-за загруженности президентского графика. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что заседание комиссии «может состояться до конца апреля».

В 2018 г., как и двумя годами ранее, объем экспорта российских вооружений держался на уровне $15 млрд., из которых $13,7 млрд пришлись на поставки по линии «Рособоронэкспорта», а остальное на «прямые поставки» Минобороны. Об этом ранее заявлял в интервью изданию директор федеральной службы по ВТС Дмитрий Шугаев. Источник в оборонной промышленности пояснил, что большая часть вооружений и техники поставлялась в рамках долгосрочных контрактов с «традиционными партнерами».

В январе 2018 г. в силу вступили санкции «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), которые касаются понятия «существенной сделки» и распространяются на третьи лица. Несмотря на это, сумма заключенных Россией контрактов в прошлом году превысила $20 млрд при общем портфеле в $56 млрд. Топ-менеджер одного из предприятий ОПК объясняет это «титаническими усилиями» руководства «Рособоронэкспорта» и ФСТВС. По словам главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова, в 2018 г. контрактация заметно выросла по сравнению с 2017 г. Он объясняет это тем, что «наконец выстрелили те межправительственные соглашения, которые Владимир Путин подписал еще несколько лет назад». Речь идет, в частности, об Индии, закупившей зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» на $5,4 млрд, а также Индонезии с контрактом на покупку 11 истребителей Су-35 на $1,1 млрд.

Серьезных препятствий для ранее заключенных контрактов российские предприятия не испытывали, но попытки администрации США «надавить на заказчиков» под угрозой ограничительных мер, российская сторона фиксировала довольно часто, указывает собеседник издания. В 2019 г. Россия начинает реализацию стратегически важных проектов в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. «Наши западные «друзья» сделают все, чтобы сорвать их реализацию. Мы же должны сделать все, чтобы выполнить свои обязательства», - говорит высокопоставленный источник издания в правительстве. Он призывает коллег не расслабляться.

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Политика
Новости

Колокольцев находится с визитом в КНДР

Ведомости
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл с визитом в Северную Корею. Об этом сообщило официальное СМИ КНДР – Центральное телеграфное агентство Кореи.

В Пхеньян Колокольцев и сопровождающие его чиновники прибыли поздно вечером 1 апреля из Иркутска, передает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в КНДР. В Северной Корее они пробудут до 3 апреля. В его программе российской делегации значатся переговоры с руководством Министерства народной безопасности КНДР, выполняющего функции полиции. В российской дипмиссии пояснили, что визит Колокольцева проходит в рамках «планового обмена» между двумя странами по линии правоохранительных органов. В декабре 2018 г. в Москве побывала делегация министерства народной безопасности КНДР во главе с первым заместителем руководителя ведомства Ли Сен Чхором, которая передала приглашение российскому министру в Пхеньян.

Визит Колокольцева проходит на фоне прогнозов о предстоящем приезде в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. О том, что такой визит может состояться в ближайшее время, заявлял руководитель группы дружбы Совета Федерации и корейского парламента Олег Мельниченко по итогам своей поездки в Пхеньян, в конце марта. Ранее визит Ким Чен Ына в Россию прогнозировал экс-чиновник ЦРУ, бывший директор центра по вопросам Кореи Эндрю Ким, слова которого приводило южнокорейское издание Donga Ilbo. Он указывал на демонстративное сближение северокорейского руководства с Москвой после срыва саммита с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме. Американский экс-чиновник обращал внимание на наращивание северокорейских дипломатических усилий на российском направлении, в частности на три визита высокопоставленных чиновников КНДР в Россию за месяц. 

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал вероятную причину крушения самолета совладелицы S7

Ведомости
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Эксперты, расследующие авиакатастрофу, считают наиболее вероятной причиной крушения шестиместного самолета Epic с совладелицей S7 Group Наталией Филевой на борту ошибку пилота. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

По их словам, уже после завершенного 1 апреля разбора обломком самолета была выдвинута версия, по которой после перехода на ручное управление пилот допустил опасную потерю скорости. Это, говорят источники, привело к снижению подъемной силы и сваливанию самолета в так называемый плоский штопор. Критическая ситуация возникла быстро, отмечают они, — самолет совершил самопроизвольный крутой разворот и по спирали понесся к земле; летчик не успел сообщить об этом диспетчеру.

Один из источников «Коммерсанта» отметил, что о потере летчиком контроля над самолетом свидетельствует, в частности, компактное расположение обломков. Также осмотр показал обломков показал, что двигатель в момент удара о землю работал на низких оборотах.

Как пишет «Коммерсантъ», самописцев на самолете, возможно, не было. По словам источника газеты, параметрический черный ящик в этом модели конструктивно предусмотрен, но мог быть снят владельцами, так как в малой авиации его наличие необязательно. Речевой же отсутствовал изначально: самолет управляется одним пилотом — переговариваться ему в полете не с кем.

Шестиместный самолет с Филевой, ее отцом и пилотом на борту разбился 31 марта. Крушение произошло при заходе на посадку в немецком аэропорту Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). СКР завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Технологии
Новости

Телеканал RTVi сообщил о планах вдвое сократить количество новостей в эфире

Ведомости
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Международный канал для русскоязычной аудитории RTVi вдвое сокращает количество новостей в эфире, рассказал «Коммерсанту» его владелец Руслан Соколов.

По его словам, раньше 45% вещания приходилось на новости, 30% — на другой собственной контент, а остальные 25% — на кино и сериалы. По новой стратегии соотношение изменится: по 25% на новости, а также на кино и сериалы, а остальные 50% — на проекты собственного производства.

Причины изменений — финансовые, объяснил Соколов: новости — самый дорогой и наименее монетизируемый формат.

Как отметил Соколов, реклама приносит RTVi 30% выручки, составляющей $5,5 млн, а остальное — доходы от дистрибуции, прежде всего от кабельных операторов в Израиле и США. Также телеканал получает дотации от инвестора, они составляют 70% от выручки — около 240 млн руб.

О прибыли пока речи не идет, подчеркнул владелец, телеканал нацелен выйти на окупаемость. Бюджет останется прежним, отметил он, а на развитие новых бюро и продвижение RTVi получит от инвестора еще $1,5 млн на год. Телеканал откроет новые офисы в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, рассказал Соколов.

По словам двух источников «Коммерсанта» на медиарынке, сокращение новостей указывает на проблемы с деньгами.

RTVi основал в 1997 г. Владимир Гусинский. Сейчас телеканал принадлежит Руслану Соколову, экс-гендиректору телеканала «Звезда». В 2017 г. он был перезапущен на деньги инвестора, чье имя не разглашается. По данным телеканала, с момента перезапуска аудитория канала выросла с 6,5 до 10 млн человек, посещаемость сайта — с 42 тыс. до 2 млн.

Политика
Новости

США отменили поставку Турции оборудования для F-35 из-за С-400

Ведомости
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США приостановили поставку Турции оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за ее планов купить у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс, передает Reuters.

По его словам, решение принято «в ожидании однозначного решения со стороны Турции об отказе от поставок С-400». Отменены все планировавшиеся поставки оборудования для F-35, рассказали Reuters знакомые с ситуацией источники.

Турецкие чиновники в Анкаре были недоступны для комментария, отмечает агентство.

Как пишет Reuters, связанные с поставками F-35 разногласия — это последний из дипломатических конфликтов между двумя странами. Предыдущие касались, в частности, требований Анкары экстрадировать исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого она обвиняет в попытке военного переворота в июле 2016 г., а также политики на Ближнем Востоке, войны в Сирии и санкций против Ирана.

Американские чиновники и представители НАТО неоднократно выступали против покупки Турцией систем С-400. Как заявляла Турция, поставка планируется в июле этого года. В феврале турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выражал надежду на то, что отношение США к покупке Турцией российских систем изменится.

Политика
Новости

Путин одобрил выдачу кредита Белоруссии на сумму до $600 млн

Ведомости
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Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, кредит будет выдан в соответствии с решением президента Владимира Путина. Деньги пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам, отметил Силуанов. В настоящее время проводятся нужные для подписания соглашения процедуры, добавил министр.

Кроме того, рассказал Силуанов, Белоруссия до конца апреля может получить кредит в $200 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

О том, что Белоруссия достигла договоренности с Россией по кредиту на 2019 г., заявил в ноябре 2018 г. белорусский министр финансов Максим Ермолович. В феврале 2019 г. он сообщил, что Белоруссия попросила у России $600 млн.

По состоянию на середину мая прошлого года задолеженность Белоруссии по российским государственным кредитам составляла $6,3 млрд и 60 млрд российских рублей. За 2018 г. Белоруссия заняла у России $879,1 млн в 2018 г., а в январе-феврале 2019 г. — $194,4 млн, в то время как погасила за прошлый год $399,3 млн, а за январь-февраль 2019 г. — $118,3 млн, сообщается на сайте белорусского минфина.

Бизнес
Новости

Сечин стал членом попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин стал членом попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы, говорится в решении совета директоров компании. В сообщении уточняется, что он будет совмещать эту деятельность со своей работой в «Роснефти».

Соответствующее решение было одобрено советом директоров компании 29 марта, указывается в сообщении.

Фонд был учрежден в 2010 г. для сбора пожертвований на строительство храмов по программе «200 храмов». Его учредитель – финансово-хозяйственное управление РПЦ. Фонд заключает договор с благотворителями «О пожертвовании на строительство» и перечисляет средства. Председатель правления фонда – митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. Сопредседатели попечительского совета – патриарх Кирилл и Сергей Собянин, среди членов совета – Герман Греф, Владимир Потанин, Владимир Якунин, Алексей Миллер.

На официальном сайте в качестве партнеров фонда указаны правительство Москвы, ВТБ, Сбербанк, «Газпром», телеканалы «Спас» и «Союз», строительные компании ПИК и «Сатори», «Русгидро», ГУП «Мосгоргеотрест» и другие.

Храмы, мечети и синагоги, построенные на деньги российских бизнесменов

Технологии
Новости

Сбербанк и «дочки» Ростеха напишут дорожные карты по сквозным технологиям

Ведомости
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«Росатом» подвел итоги конкурсов по созданию девяти дорожных карт по «сквозным» цифровым технологиям для нацпроекта «Цифровая экономика», следует из материалов на сайте госзакупок. Госкорпорация вместе с «Ростехом» отвечает за реализацию федерального проекта «Цифровые технологии» (входит в нацпроект). Исполнителями контракта стали Сбербанк, дочерние организации «Ростеха» и институты.

Первоначальная стоимость всех контрактов составляла 109 млн руб. (каждый стоил 11,7–12,6 млн руб.), однако в итоге «Росатому» удалось сэкономить 104 млн руб. Семь контрактов заключены по цене 0,01 руб., один за 1 руб., и только Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого разработает дорожную карту по новым производственным технологиям за 5 млн руб.

Четыре дорожные карты выиграли дочерние структуры госкорпорации «Ростех». «Национальный центр информатизации» будет писать карты по технологиям беспроводной связи (госкорпорация в своем сообщении указывает, что это технологии 5G), промышленному интернету вещей, большим данным. Новосибирский институт программных систем (входит в концерн «Автоматика» «Ростеха») разработает карту по технологиям распределенного реестра (блокчейну).

Сбербанк напишет дорожную карту по нейротехнологиям и искусственному интеллекту. «Иннополис» займется картой по компонентам робототехники и сенсорике. Дальневосточный федеральный университет – по технологиям виртуальной и дополненной реальностей, а Национальный исследовательский технологический университет МИСИС – по квантовым технологиям.

В конкурсе участвовали и другие компании. В частности, на написание дорожной карты по технологиям беспроводной связи претендовал «Ростелеком», по большим данным – компания «Форпост» (IT-интегратор, входящий в «ИКС холдинг» Антона Черепенникова), а по блокчейну – разработчик блокчейн-решений Waves.

Исполнители должны завершить разработку дорожных карт до 30 сентября 2019 г. «Ростех» пообещал представить разработанные его дочерними организациями дорожные карты в мае на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе.

Бизнес
Новости

РЖД начала продавать билеты за 120 дней до отправления

Ведомости
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РЖД увеличила глубину продаж билетов на некоторые направления поездов дальнего следования до 120 дней до отправления, говорится в сообщении компании.

Это касается поездов «Красная стрела», «Экспресс», «Невский экспресс» и «Сапсанов», следующих по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, нововведение распространяется на поезда «Океан» (Хабаровск – Владивосток) и «Премиум» (Москва – Адлер). Глубина продаж до 120 суток до отправления увеличена на постоянной основе только у двух поездов – «Красная стрела» и «Экспресс», у остальных – только на летний период до 31 августа.

Обычно РЖД продает билеты за 90 суток до отправления. Билеты за 120 суток можно будет купить как в железнодорожных кассах, так и на сайте РЖД.

Глубина продажи билетов может быть увеличена и до 180 дней, допускал ранее в интервью «Ведомостям» гендиректор Федеральной пассажирской компании (100%-ная «дочка» РЖД) Петр Иванов: «Мы рассчитываем, что увеличение глубины продаж будет происходить и дальше – до 120 и в перспективе до 180 дней на ряде маршрутов, на которых это возможно»

РЖД показала новый плацкартный вагон. Не на картинке, а реальный

Бизнес
Новости

Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию

Ведомости
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Белоруссия прекратила сертификацию овощей и фруктов из стран, в отношении которых ранее Россия ввела продуктовое эмбарго, а также их растаможивание и дальнейший реэкспорт, сообщает Россельхознадзор.

О соответствующем решении белорусская сторона уведомила Россельхознадзор, уточняется в сообщении. «Указанная мера... продлится до проведения инспекцией необходимых мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран», – сказала «РИА Новости» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. Импортные поставки овощей и фруктов, предназначенные для употребления на территории Белоруссии, продолжатся, добавила она.

Для исключения нелегальных поставок таких товаров в Россию, по ее словам, Минск начал рассылать запросы в третьи страны с просьбой уточнить информацию об объемах производства и экспорта плодоовощной продукции в Белоруссию.

Во время переговоров Россельхознадзор обратил внимание белорусских коллег на продолжающиеся поставки в Россию белорусских яблок, выращенных в 2018 г. В прошлом году такие поставки были прекращены в середине февраля, отметила Мелано. Похожая ситуация наблюдается с поставками белорусской пекинской капусты, которая не может храниться так долго, добавила представитель российского ведомства.

Ранее Россельхознадзор заявил, что оставляет за собой право ввести запрет на реэкспорт овощей и фруктов из Белоруссии. Служба подозревает, что санкционная продукция поставляется под видом турецкой, говорила «Ведомостям» Мелано.

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Финансы
Новости

ЦБ ограничил право голоса вице-президента «Опоры России» в Автоградбанке

Ведомости
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ЦБ вынес предписание одному из акционеров Автоградбанка и первому вице-президенту «Опоры России» Павлу Сигалу, говорится на сайте регулятора. ЦБ ограничил право голоса 10% по акциям, которые принадлежат группе лиц, в которую входит подконтрольный Сигалу «Центр микрофинансирования г. Астрахани».

Этой группе лиц принадлежит 28,2% банка: «Центр микрофинансирования» напрямую контролирует 18,3% акций банка, Диляра Голикова – 9,9%.

Согласно закону, ЦБ может вынести такое предписание в связи с неудовлетворительной деловой репутацией акционера, объясняет партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. До отмены этого предписания группа лиц имеет право голоса только по тем акциям, количество которых не превышает 10%. Остальные акции, принадлежащие этим акционерам, не являются голосующими, добавляет он: «Грубо говоря, данные ограничения если не лишают акционера контроля над управлением банком, то предельно ограничивают его возможности при принятии решений».

Сигал комментировать предписание ЦБ не стал.

В прошлом году ЦБ также выносил предписание акционерам Автоградбанка: 18 мая регулятор ограничил право голоса подконтрольного Сигалу «Центра микрофинансирования г. Вологда» и Минны Сигал, матери Павла Сигала.

Татарский Автоградбанк в рэнкинге крупнейших банков по размеру активов, составленном «Интерфакс ЦЭА», занимает 230-е место.

Финансы
Новости

Стоимость нефти марки Brent превысила $69 за баррель

Ведомости
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Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже впервые с 19 ноября 2018 г. превысила $69 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов. На 20.28 мск стоимость июньских фьючерсов Brent выросла на 2,08% до $69,02 за баррель. К этому времени цена на майские фьючерсы на нефть марки WTI в ходе торгов на бирже Нью-Йорка поднялась на 2,36% и составила $61,56 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, мировые цены на нефть растут на фоне публикации данных по производству в Китае и свидетельств сокращения нефтедобычи странами ОПЕК в марте. В частности, в Китае в марте зафиксировано увеличение индекса деловой активности производственного сектора (PMI) с 49,2 до 50,8 пункта. Это самый большой рост с июля 2018 г.

По данным опроса Bloomberg, нефтедобыча ОПЕК в марте снижается четвертый месяц подряд, что обусловлено серьезным сокращением добычи в Саудовской Аравии. По данным опроса Reuters, страны ОПЕК в марте сократили нефтедобычу до минимума за четыре года (на 280 000 баррелей в день до 30,4 млн баррелей в сутки).

Незапланированное снижение нефтедобычи в Венесуэле и Иране также способствовало росту цен на нефть, компенсируя опасения по поводу замедления глобального роста.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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