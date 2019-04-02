Колокольцев находится с визитом в КНДР
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл с визитом в Северную Корею. Об этом сообщило официальное СМИ КНДР – Центральное телеграфное агентство Кореи.
В Пхеньян Колокольцев и сопровождающие его чиновники прибыли поздно вечером 1 апреля из Иркутска, передает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в КНДР. В Северной Корее они пробудут до 3 апреля. В его программе российской делегации значатся переговоры с руководством Министерства народной безопасности КНДР, выполняющего функции полиции. В российской дипмиссии пояснили, что визит Колокольцева проходит в рамках «планового обмена» между двумя странами по линии правоохранительных органов. В декабре 2018 г. в Москве побывала делегация министерства народной безопасности КНДР во главе с первым заместителем руководителя ведомства Ли Сен Чхором, которая передала приглашение российскому министру в Пхеньян.
Визит Колокольцева проходит на фоне прогнозов о предстоящем приезде в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. О том, что такой визит может состояться в ближайшее время, заявлял руководитель группы дружбы Совета Федерации и корейского парламента Олег Мельниченко по итогам своей поездки в Пхеньян, в конце марта. Ранее визит Ким Чен Ына в Россию прогнозировал экс-чиновник ЦРУ, бывший директор центра по вопросам Кореи Эндрю Ким, слова которого приводило южнокорейское издание Donga Ilbo. Он указывал на демонстративное сближение северокорейского руководства с Москвой после срыва саммита с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме. Американский экс-чиновник обращал внимание на наращивание северокорейских дипломатических усилий на российском направлении, в частности на три визита высокопоставленных чиновников КНДР в Россию за месяц.