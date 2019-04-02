Колокольцев находится с визитом в КНДР

Политика

Новости

Путин подведет итоги оружейного экспорта-2018

Президент Владимир Путин в ближайшее время проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к Кремлю и правительству источники. Изначально мероприятие планировалось на середину марта, но сместилось из-за загруженности президентского графика. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что заседание комиссии «может состояться до конца апреля».

В 2018 г., как и двумя годами ранее, объем экспорта российских вооружений держался на уровне $15 млрд., из которых $13,7 млрд пришлись на поставки по линии «Рособоронэкспорта», а остальное на «прямые поставки» Минобороны. Об этом ранее заявлял в интервью изданию директор федеральной службы по ВТС Дмитрий Шугаев. Источник в оборонной промышленности пояснил, что большая часть вооружений и техники поставлялась в рамках долгосрочных контрактов с «традиционными партнерами».

В январе 2018 г. в силу вступили санкции «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), которые касаются понятия «существенной сделки» и распространяются на третьи лица. Несмотря на это, сумма заключенных Россией контрактов в прошлом году превысила $20 млрд при общем портфеле в $56 млрд. Топ-менеджер одного из предприятий ОПК объясняет это «титаническими усилиями» руководства «Рособоронэкспорта» и ФСТВС. По словам главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова, в 2018 г. контрактация заметно выросла по сравнению с 2017 г. Он объясняет это тем, что «наконец выстрелили те межправительственные соглашения, которые Владимир Путин подписал еще несколько лет назад». Речь идет, в частности, об Индии, закупившей зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» на $5,4 млрд, а также Индонезии с контрактом на покупку 11 истребителей Су-35 на $1,1 млрд.

Серьезных препятствий для ранее заключенных контрактов российские предприятия не испытывали, но попытки администрации США «надавить на заказчиков» под угрозой ограничительных мер, российская сторона фиксировала довольно часто, указывает собеседник издания. В 2019 г. Россия начинает реализацию стратегически важных проектов в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. «Наши западные «друзья» сделают все, чтобы сорвать их реализацию. Мы же должны сделать все, чтобы выполнить свои обязательства», - говорит высокопоставленный источник издания в правительстве. Он призывает коллег не расслабляться.