Путин проведет первые переговоры с новым президентом Казахстана
Президент России Владимир Путин 3 апреля встретится с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщается на сайте Кремля.
Переговоры пройдут в России. Это будет первая зарубежная поездка Токаева после вступления в должность президента Казахстана.
Путин и Токаев планируют обсудить ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также региональную повестку.
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта ушел в отставку. Его полномочия перешли к Токаеву, который занимал пост спикера сената. Он будет исполнять обязанности главы Казахстана до следующих выборов в апреле 2020 г.