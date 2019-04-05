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Политика
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Минздрав предложил блокировать призывы к отказу от прививок в интернете

Ведомости
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Министерство здравохранения России готовит поправки в законодательство о блокировке интернет-ресурсов, которые позволят закрывать для просмотра информацию с призывами к отказу от прививок, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой на запрос депутата Госдумы Леонида Огуля. Пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях введет также ответственность за распространение такой информации в сети.

Мероприятия по иммунопрофилактике в России не эффективны в полной мере из-за большого распространения в СМИ, в интернете, через религиозные секты различной информации о вакцинах и вакцинопрактике, констатирует Яковлева.  Остановить антипрививочную кампанию Министерство здравохранения пытается уже несколько лет.

В январе 2019 г. Всемирная организация здравохранения впервые включила отказ от вакцин в ежегодный список угроз человечеству в 2019 г. По данным ВОЗ на середину прошлого года,  в мире вакцинировано не более 85% людей, около 1,5 млн смертей можно было смерти можно было бы предотвращать в случае своевременного введения вакцин.

Социальные сети также начали блокировку подобного контента. Например, Facebook по письму конгрессмена  Адама Шиффа пообщал подвергнуть проверке и удалить со страниц пользователь контент, вводящий в заблуждение относительно прививок и вакцинации, сообщал Bloomberg.  Youtube запретил пользователям монетизировать такой контент, Pinterest также удалил контент, который может нанести вред здоровью, передавал Euronews.

Бизнес
Новости

«Транснефть» планирует направить на дивиденды за 2018 год 25-40% прибыли

Ведомости
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«Транснефть» собирается направить на дивиденды за 2018 г. 25-40% от прибыли по МСФО, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента компании Николая Токарева. «Решения еще нет. Думаю, в ближайшее время будет все понятно», — сказал он.

Согласно распоряжению правительства №774-р от 2006 г. на дивиденды госкомпании должны направлять не менее 50% чистой прибыли без учета доходов от переоценки финансовых вложений, «если иное не установлено актами правительства». «Ведомости» ожидают комментария от Минфина.

В марте вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что размер дивидендов «Транснефти» за 2018 г. будет зависеть от инвестиционной программы компании. По итогам 2017 г. «Транснефть» направила на дивиденды 54,9 млрд руб. (около 30% от чистой прибыли по МСФО).

Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин в январе говорил, что если компанию обязуют выплатить 50% от чистой прибыли в качестве дивидендов, то ей придется сократить программу развития еще на 30-40 млрд руб. к 120 млрд руб., которые уже ранее запланировали сократить. Гришанин отмечал, что в долгосрочной программе развития «Транснефть» исходит из дивидендов в 25% от чистой прибыли по МСФО. Сокращение объемов финансирования программы развития приведет «к технологическим рискам», пояснял он. Гришанин призывал учитывать уровень долговой нагрузки при принятии решения по дивидендам.

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 2018 г. увеличилась на 17% и составила 224 млрд руб.

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Финансы
Новости

Positive Technologies: больше половины российских онлайн-банков уязвимы к хищению средств клиентов

Ведомости
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Более половины российских онлайн-банков уязвимы к хищению средств клиентов, пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с исследованием Positive Technologies. Компания исследовала веб-приложения дистанционного банковского обслуживания российских онлайн-банков и признала, что у 54% из них есть слабые места, которые могут использоваться мошенниками.

Самой частой проблемой стала недостаточная защита от атак, направленных на перехват данных, недостатки двухфакторной аутентификации, межсайтовое выполнение сценариев и разглашение важных данных.

В отчете ФинЦЕРТ ЦБ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере), чьи данные приводит газета, у корпоративных клиентов банков мошенники в 2018 г. украли средств на 1,47 млрд руб., 46% случае хищение было совершено через дистанционный доступ к банковской системе. Еще было совершено более 6 000 попыток воспользоваться уязвимостями дистанционного банковского обслуживания.

Бизнес
Новости

«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей

Ведомости
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Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси». В будущем компания «Везет» присоединится к тестированию. Основной целью сотрудничества является контроль времени работы водителей для исключения их переработок. «Разработан технический протокол, согласно которому мониторинг будет происходить по всей стране и в режиме реального времени», – отмечается в сообщении.

По мнению агрегаторов такси, технология сквозного учета поможет отслеживать время работы водителя за рулем. Это первая в России инициатива такого рода между сервисами заказа такси, помогающая исключить переработки таксистов, утверждает «Яндекс.Такси».

После того как технология пройдет все этапы тестирования и финальную настройку, сервисы такси начнут ограничивать доступ к получению заказов для водителей, слишком долго работающих на линии. При этом будет неважно, в каком из трех сервисов и в какое время суток таксист получал заказы. «Ответственный подход к проблеме учета времени водителей – будь то работники партнерских таксопарков, индивидуальные предприниматели или самозанятые водители такси – позволит значительно снизить риски, связанные с усталостью, и существенно повысит безопасность перевозок по всей территории России», – говорится в пресс-релизе.

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы в размере до 500 000 руб. за передачу заказов таксистам-нелегалам. Согласно документу, разрешение на работу таксистом на конкретном автомобиле предлагается выдавать на пять лет. Законопроект не обязывает перекрашивать автомобиль в желтый цвет. Однако по бокам автомобиля должны быть прорисованы «шашечки», а на крыше машины – опознавательный фонарь желтого цвета. «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» предлагали доработать законопроект: ввести ответственность онлайн-сервисов за передачу заказа водителю без разрешения на автомобиль, страхование в сфере такси и упростить условия для работы самозанятых.

Как выглядит беспилотное такси от «Яндекса»

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ лишил лицензии банк «Иваново»

Ведомости
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново», говорится в сообщении регулятора. Своей деятельностью «Иваново» поставил под угрозу интересы вкладчиков и кредиторов, а также систематически нарушал предписания ЦБ, отмечает регулятор.

По состоянию на 1 марта 2019 г. банк «Иваново» по величине активов занимал 294-е место в банковской системе страны. Уставной капитал кредитной организации, по данным ЦБ, составляет 142 млн руб. Ключевым направлением его деятельности было кредитование компаний и физических лиц, но более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды, говорится в сообщении ЦБ. Основным источником финансирования этой деятельности были средства, привлеченные у населения, – на их на их долю приходилось около 90% всех привлеченных банком средств. Банк также является участником системы страхования вкладов.

На сайте ЦБ опубликован состав акционеров «Иваново» на май 2018 г. Крупнейшим акционером банка был американец Чарльз Харт Тейлор, который до 2006 г. был конгрессменом США от штата Северная Каролина. Долю в банке «Иваново» он приобрел в 2009 г., рассказывал Тейлор в интервью интернет-порталу Bankir.ru. У Бориса Большакова и Ирины Хильковой по 12,75% и 7,05% соответственно. В разговоре с Bankir.ru Тейлор назвал Большакова своим партнером по бизнесу в России.

Политика
Новости

Ушаков прокомментировал отстранение с поста мэра Риги

Ведомости
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Нил Ушаков назвал отстранение его от должности мэра Риги противоправным решением. Он пообещал оспорить его в суде. «Мэром меня сделали мои избиратели рижане и уволить могут только они, а не пуце и прочие политические лилипуты!», — написал в Telegram-канале Ушаков. По его словам, список нарушений, ответственность за которые на него возложили, — «это попытка найти незначительные нарушения процедуры». «Включая упрек в том, что ответ министру был послан обычной почтой, а не в электронном виде», — отметил Ушаков. Он напомнил, что на выборах Рижской думы в 2017 г. министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце, принявший решение об отставке, получил около 5 000 голосов рижан. «Я получил 105 000. За 10 лет победить меня в честной, открытой и демократической борьбе им не удавалось ни разу», — добавил Ушаков.

Распоряжение Пуце об отстранении Ушакова из-за нарушения закона «О самоуправлениях» ранее опубликовало правительственное издание Latvijas Vеstnesis. В распоряжении были перечислены нарушения, которые Ушаков допустил на посту мэра. Они касаются взаимоотношений города с транспортной компанией «Ригас сатиксме». В частности, на Ушакова была возложена ответственность за недостоверную отчетность компании в части размера бюджетных вложений в нее. Обжаловать в суде решение Пуце Ушаков может в течение 30 дней.

Сотрудники бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии 30 января провели обыски в офисе и дома у Ушакова. Обыски проводили по уголовному делу, связанному с «Ригас сатиксме». Сам Ушаков говорил, что не совершал противоправных и уголовно наказуемых деяний. Официально мэру не предъявлялись какие-либо обвинения. 21 марта министерство по делам регионального развития инициировало проверку работы Рижской думы и Ушакова. По результатам проверки ведомство попросило мэра в течение семи дней дать разъяснения по ряду возможных нарушений законов. Эти разъяснения не удовлетворили ведомство, и Пуце принял решение об отстранении Ушакова.

Ушаков – этнический русский, его отец родом из Кронштадта. На выборах в сейм Латвии в 2018 г. победила его партия «Согласие», пользующаяся поддержкой русскоязычного населения Латвии. Ушаков занимал пост мэра Риги почти десять лет – с июля 2009 г.

Экономика
Новости

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП в России

Ведомости
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Прогноз Всемирного банка по росту ВВП России на 2019 г. снижен до 1,4% по сравнению с 1,5%, ожидавшимися экспертами в январе. Такие данные опубликованы в докладе «Всемирный банк: отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии – апрель 2019». Ожидания по экономическому росту России в 2020–2021 гг. сохранены на уровне 1,8%.

Перспективы роста ВВП страны в 2019–2021 гг. экономисты оценивают как скромные. Отмечается, что главным фактором, влияющим на сохранение профицита российского бюджета, по-прежнему остаются высокие цены на нефть. Но в среднесрочной перспективе цены могут снижаться, предупреждают эксперты.

По прогнозам Всемирного банка, в 2019 г. инфляция в России вырастет до 5,2%, что связывается с повышением ставки НДС до 20% и ослаблением рубля. В 2020 г., по мнению экспертов, она замедлится и составит 4%.

Возможное снижение экономического роста эксперты связывают с вероятным расширением антироссийских санкций и ухудшением настроений на финансовых рынках. Рост инвестиций увязывается с эффективностью государственных инициатив в части инфраструктурных проектов. Для ускорения темпов роста России необходимы реформы, направленные на рост производительности труда, считают эксперты.

Политика
Новости

Трамп призвал Россию и Китай к сокращению трат на производство оружия

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США, а также Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе и ядерного. «Как вы знаете, Китай тратит много денег на вооруженные силы, мы тоже, так же как и Россия. Эти три страны, я думаю, могут собраться вместе и остановить эти расходы и потратить средства на вещи, которые могли бы быть более продуктивны для долгосрочного мира», – приводит его слова Reuters.

Такое заявление Трамп сделал в Овальном кабинете Белого дома во время встречи с вице-премьером Китая Лю Хэ, который прибыл в США для проработки условий торговой сделки между двумя странами. Трамп заметил, что за этой сделкой могла бы последовать еще одна, касающаяся военных расходов и производства оружия. «Думаю, будет лучше, если мы все соберемся и не сделаем это оружие», – заметил Трамп.

На просьбу президента США оценить это предложение вице-премьер ответил, что считает его хорошей идеей. Никаких сроков для начала обсуждения нового соглашения стороны не обозначили.

В середине марта стало известно о планах США испытать до конца года два типа ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действие которого сейчас приостановлено. Если до конца июля стороны не придут к согласию, его действие будет прекращено. В ходе переговоров о судьбе договора Белый дом пояснял, что российско-американский документ не может влиять на сокращение вооружений, поскольку он не связывает обязательствами Китай.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по каналу им. Москвы

Ведомости
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Один из участков канала им. Москвы, между шлюзами 7 и 8, не будет открыт 24 апреля с началом судоходства в столичном регионе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к отрасли и Минтрансу. Речь идет об участке, осушенном после аварии с подтоплением Тушинского тоннеля в январе. Собеседники утверждают, что он может открыться только к 1 июня.

Руководитель ФГБУ «Канал им. Москвы» Герман Елянюшкин подтвердил, что дата открытия «близка к 1 июня». Чтобы компании-перевозчики не попали под штрафы, до этого времени предполагается ввести режим ограничения судоходства. Комиссия, расследовавшая причины аварии, пришла к выводу, что при проектировании и строительстве тоннеля были допущены ошибки, рассказал Елянюшкин.

Если аварийный участок канала не откроется в навигацию, потери всех судоходных компаний могут составить 2 млрд руб., заявлял в конце марта президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин. По его оценкам, потери грузопотока будут исчисляться в 2 млн т, а пассажиропотока – в 71 500 человек. Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что аварийный участок откроется во время летней навигации. Сильнее других, по его мнению, могут пострадать «Порт Коломна», «Промышленный порт» в Ярославле и «Южный порт».

Серьезные потери могут понести и компании, которые перевозят туристов в центральной части Москвы, отмечает президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов. В Химкинском водохранилище и в Тверской области зимовали около 30 прогулочных судов – это примерно 30% от числа судов, работавших в центральной части. Вернуться туда они пока не смогут. По словам Евдокимова, для 20 из них готовится переход через Рыбинское водохранилище по Волге и Оке в Москву, но прибудут они лишь во второй половине мая. Недополученные на майских праздниках доходы, а также затраты на топливо могут сложиться в потери 50 млн руб., что весьма существенно для малого бизнеса, считает Евдокимов.

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Бизнес
Новости

AliExpress будет продавать российскую продукцию во всем мире

Ведомости
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Всемирная торговая площадка AliExpress в ближайшее время откроется для российских продавцов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя компании в России Антона Пантелеева. До недавнего времени Alibaba Group, которой принадлежит площадка, поддерживала монополию китайских продавцов и производителей на глобальном AliExpress.

Впервые ограничения для производителей из других стран были сняты в ноябре 2018 г. после приобретения китайским холдингом турецкого маркетплейса Trendyol. Тогда турецкие товары стали доступны для покупателей AliExpress по всему миру. По словам представителя площадки, сейчас компания завершает переговоры еще с несколькими сетями, в том числе из Италии и Испании, о выводе их продукции на глобальную площадку.

AliExpress уже начал тестировать систему доступа российских товаров, уточнил Пантелеев. Для этого компания должна быть зарегистрирована на локальной площадке Tmall, которая ориентирована на сделки внутри страны. После регистрации система позволит российским продавцам размещать товары на глобальном AliExpress.

В настоящее время на российском Tmall зарегистрировано более 300 продавцов. В их числе есть и крупные сети, такие как «Кораблик» и Vitek, и небольшие компании, половина из которых приходится на российских производителей. На глобальном AliExpress, по словам представителя платформы, «несколько сотен тысяч продавцов». По данным SimilarWeb, aliexpress.com занимает третье место в категории «покупки», уступая только американским Amazon и eBay. 

Какие приложения россияне использовали чаще всего

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Бизнес
Новости

Суд дал Маску и SEC две недели на заключение мирового соглашения

Ведомости
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Федеральный суд Нью-Йорка отвел две недели на заключение соглашения между основателем и руководителем Tesla Илоном Маском и Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет Financial Times. Стороны должны решить дело во внесудебном порядке, заявила судья Элисон Натан по итогам первого двухчасового слушания по делу о неуважении Маска к суду. В противном случае она пообещала принять решение самостоятельно.

Предметом разбирательства стала запись Маска в его Twitter от 19 февраля. Из нее следовало, что в 2019 г. Tesla планирует произвести 500 000 автомобилей. Позже Маск исправился, уточнив, что речь идет о поставке на рынок 400 000 электрокаров. SEC настаивает, что эта запись не была одобрена юристами Tesla, хотя, по условиям более раннего соглашения между Маском и комиссией, топ-менеджер обязан согласовывать свои записи в соцсетях, касающиеся бизнеса компании. Такое соглашение было одобрено судом осенью прошлого года. Теперь SEC пытается доказать, что Макс нарушил его условия, чем проявил неуважение к суду. Основатель Tesla настаивал, что не раскрыл никаких производственных секретов в своем твите – эти показатели звучали ранее в его комментарии к отчету о доходах компании.

Маск поддержал решение суда об отсрочке внесудебного урегулирования спора. «Мы всегда чувствовали, что должны иметь возможность работать с любыми разногласиями с SEC, а не торопиться в суд преждевременно», – заявил он.

Адвокат SEC Шерил Крамптон уточнила, что в случае принятия решения о неуважении Маска к суду ему придется ежемесячно представлять в суд обновленные версии своих твитов и объяснять, какие из них были согласованы, а какие – нет. Также защита SEC настаивает на установлении для Маска системы нарастающих штрафов за любые возможные нарушения с его стороны.

Tesla представила электрический кроссовер Model Y

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Политика
Новости

WikiLeaks предупредил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Ведомости
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшие несколько часов или дней может быть выдворен из посольства Эквадора в Лондоне, сообщает WikiLeaks в Twitter со ссылкой на высокопоставленного эквадорского чиновника.

По информации проекта, у Эквадора уже есть соглашение с Великобританией о задержании Ассанжа. В качестве предлога для его выдворения будет использован офшорный скандал INA Papers, связанный с президентом Эквадора Ленином Морено. INA Papers – это ряд опубликованных в феврале документов, в которых говорится о деятельности INA Investment, офшорной компании, созданной братом Морено, отмечает WikiLeaks.

В ноябре прошлого года адвокат Ассанжа заявлял, что Эквадор может выдать его подзащитного. Он констатировал сближение позиций США, Великобритании и Эквадора по этому вопросу.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 г. Он опасается, что его выдадут США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов госдепартамента.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет

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