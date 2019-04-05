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Минздрав предложил блокировать призывы к отказу от прививок в интернете

Министерство здравохранения России готовит поправки в законодательство о блокировке интернет-ресурсов, которые позволят закрывать для просмотра информацию с призывами к отказу от прививок, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой на запрос депутата Госдумы Леонида Огуля. Пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях введет также ответственность за распространение такой информации в сети.

Мероприятия по иммунопрофилактике в России не эффективны в полной мере из-за большого распространения в СМИ, в интернете, через религиозные секты различной информации о вакцинах и вакцинопрактике, констатирует Яковлева. Остановить антипрививочную кампанию Министерство здравохранения пытается уже несколько лет.

В январе 2019 г. Всемирная организация здравохранения впервые включила отказ от вакцин в ежегодный список угроз человечеству в 2019 г. По данным ВОЗ на середину прошлого года, в мире вакцинировано не более 85% людей, около 1,5 млн смертей можно было смерти можно было бы предотвращать в случае своевременного введения вакцин.

Социальные сети также начали блокировку подобного контента. Например, Facebook по письму конгрессмена Адама Шиффа пообщал подвергнуть проверке и удалить со страниц пользователь контент, вводящий в заблуждение относительно прививок и вакцинации, сообщал Bloomberg. Youtube запретил пользователям монетизировать такой контент, Pinterest также удалил контент, который может нанести вред здоровью, передавал Euronews.