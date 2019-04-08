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Госавтоинспекция назвала самые опасные для водителей регионы

Сотрудники ГИБДД ранжировали регионы по числу жертв ДТП в 2018 г. Лидером списка оказался Краснодарский край, где погибли 1053 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства. За ним следует Московская область – 938, Ростовская область – 554, Башкирия – 550 и Москва – 465. Также в десятку вошли Воронежская область (443 погибших), Ставрополье (439), Ленинградская область (438), Челябинская область (410) и Нижегородская область (386).

В списке регионов, лидирующих по числу пострадавших в ДТП, на первом месте значится Москва – 10469 человек, за ней Краснодарский край – 8675, Санкт-Петербург – 7693, Подмосковье – 7259 и Нижегородская область – 7021.

Самыми безопасными для водителей оказались Чукотка – с двумя погибшими в ДТП и Ненецкий АО с тремя жертвами аварий. Также в рейтинге безопасных регионов оказались Магаданская область – 30 погибших, Еврейская автономная область – 32, Республика Алтай – 36, Ямало-ненецкий АО – 45, Камчатский край – 49, Ингушетия – 60, Костромская область – 64, а также Хакасия – 65.

Всего в 2018 г., по данным Госавтоинспекции, в ДТП на российских дорогах погибли 18214 человек, пострадали – 214853 человека. В 2017 г. ГИБДД прогнозировало резкий рост погибших в ДТП после 2018 г. из-за старения водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизации населения на фоне сохранения проблем в экономике и ряда других факторов. По данным ГИБДД, ежегодно Россия теряет 2% ВВП в результате аварий.