Политика

Новости

Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти

Социологи «Левада-центра» оценили отношение россиян к двум резонансным законам – о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей, вступивших в силу 29 марта. Выяснилось, что к закону о неуважении к власти отрицательно относятся 52% респондентов, тогда как 39% одобряют принятую норму. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном 21–27 марта, пишет РБК со ссылкой на его результаты. Закон о штрафах за распространение недостоверных новостей, напротив, одобрили 55% респондентов, еще 35% высказались против.

Такую разницу в восприятии похожих норм социологи объясняют тем, что закон о фейковых новостях воспринимается «как защита от потока новостей». При этом «на власть у людей аллергия» и закон об оскорблении ее представителей воспринимается как попытка политиков и чиновников оградить себя от критики, отмечает социолог «Левада-центра» Денис Волков. В то же время 64% опрошенных полагают, что оба закона призваны не допустить критики власти. Лишь 23% респондентов уверены, что эти нормы нужны, чтобы обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете.

При этом подавляющее число опрошенных мало что знают о принятых законах. О неплохой информированности в вопросе заявили лишь 18% респондентов, еще около 40% признали, что их компетенция находится на уровне «что-то слышали». Впервые о принятых нормах услышал еще 41% опрошенных. Директор «Левада-центра» Лев Гудков объяснил это тем, что дискуссия вокруг законопроектов была закрытой. К тому же «политика» вызывает отчуждение у людей, интерес к ней отсутствует у 75–85% россиян.

Большинство из тех, кто высказался в поддержку принятых законов, относятся к социально незащищенным слоям населения. Речь идет о пенсионерах, необеспеченных, малообразованных и провинциальных людях, которые видят во власти гарантию благополучия, поясняет Гудков.

Оба закона связаны с «сублимацией страхов» власти перед ростом протестной активности, приводит издание мнения экс-сотрудника администрации президента и политолога Андрея Колядина. В противном случае достаточно было бы норм действующего Уголовного кодекса.