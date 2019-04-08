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Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Суд изменил меру пресечения и другим фигурантам дела «Седьмой студии» — бывшему генеральному директору АНО «Седьмая студия» Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. Ранее они также содержались под домашним арестом, теперь будут находиться под подпиской о невыезде.

Как передает агентство «Москва», в апелляционной жалобе адвокаты указали на необоснованность продления домашнего ареста. Основания для этой меры, отметили они, отпали, поскольку большинство свидетелей по делу уже были допрошены. Обвинитель просила оставить решение суда первой инстанции без изменений, обращая внимание на то, что в деле есть фигуранты, которые скрываются от следствия.

По версии следствия, фигуранты дела похитили 133 и 214 млн руб., полученных в 2011-2014 гг. некоммерческой организацией «Седьмая студия» на экспериментальный культурный проект «Платформа». Помимо Серебренникова, Итина и Апфельбаум, фигурантами дела является также Алексей Малобродский, бывший генеральный продюсер «Гоголь-центра».