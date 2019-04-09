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Украина выдала России обвиняемого в причастности к убийству Пола Хлебникова

Правоохранительные органы Украины приняли решение выдать России Магомеда Дукузова, обвиняемого в причастности к убийству главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 г., направленный в Совет Федерации.

Всего в прошлом году Киев выдал Москве 22 обвиняемых в различных преступлениях, уточняется в документе, который цитирует агентство. Когда был выдан Магомед Дукузов, не сообщается. На момент написания материала на сайте Генпрокуратуры доклада не было, но в повестке заседания Совета Федерации указано, что с этим докладом 10 апреля выступит генпрокурор Юрий Чайка.

Хлебников был первым редактором российского Forbes. Его застрелили 9 июля 2004 г. около здания редакции журнала в Москве. В ноябре 2004 г. в Минске был задержан брат Магомеда Дукузова – Казбек Дукузов. Позже его депортировали в Россию и отдали под суд. Через два года – в мае 2006 г. – коллегия присяжных признала Казбека Дукузова и двух других подсудимых невиновными по делу об убийстве Хлебникова.

Генпрокуратура обжаловала это решение. Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. На новый суд фигуранты дела не явились и были объявлены в розыск. В ноябре 2017 г. Служба безопасности Украина сообщила о задержании Магомеда Дукузова в Киеве. Заказчики и организаторы убийства до сих пор не найдены.